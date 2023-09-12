iPhone 15 modelleri tanıtıldı: İşte iPhone 15 fiyatları ve tüm özellikleri iPhone 15 modelleri, Apple'ın düzenlediği etkinlikte resmen görücüye çıktı. iPhone 15 serisinin öne çıkan özelliklerini ve satış fiyatlarını sizler için derledik.

ensonhaber.com

iPhone 15 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.Şirket, söz konusu etkinlikte telefonlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Geçtiğimiz yıl Apple, Pro ve Pro Max modellerinde “Dynamic Island” adlı bir ekran tasarımını benimsemiş, normal modellerde ise yine çentik kullanmaya devam etmişti.

Face ID sensörlerini ve bir selfie kamerasını barındıran “Dynamic Island” artık tüm iPhone 15 modellerinde kullanılıyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus özellikleri

6.1 inçlik OLED bir ekranla gelen yeni iPhone 15 modeli, eski sürümlerden alışık olduğumuz çentik tasarımını bırakıp “Dynamic Island” tasarımına geçiyor.

iPhone 15 ile birlikte gelen en önemli geliştirmelerden bazıları, kamera bölümünde karşımıza çıkıyor.

Ana kamera sensörü, önceki iPhone 14'te bulunan 12 megapikselden 48 megapiksele çıkıyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus farkı

iPhone 15 Plus, iPhone 15 ile aynı özellikleri taşıyor. Telefonu standart modelden ayıran tek detay ise, tıpkı Pro serisinde olduğu gibi ekran büyüklüğü.

iPhone 15 Plus, standart modeldeki 6,1 inçlik ekran yerine 6,7 inç büyüklüğünde ekran kullanıyor.

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