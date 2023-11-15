iPhone 16, Android telefonların yıllardır kullandığı bir tasarımla gelecek Uzmanlar, iPhone 16'nın nihayet çok daha küçük ekran deliğine yerleştirilmiş bir ön kameraya sahip olacağını söylüyor. Ancak Android akıllı telefon üreticileri, bu tasarımı yıllardır kullanıyor.

ensonhaber.com

Söylentiye göre Apple, iPhone'un dinamik adasını tek delikli kamerayla değiştirmeyi planlıyor.

Eğer sızıntılar doğruysa Apple, Android telefonların yıllardır kullandığı bir tasarımı benimseyecek.

Mevcut iPhone tasarımı, ön taraftaki kameraları dinamik ada isimli etkileşimli bir bölüme yerleştiriyor.

Analistlere göre Apple, gelecek iPhone modellerinde dinamik adayı tamamen kaldırarak kamerayı küçük bir ekran deliğine yerleştirecek.

Ancak Samsung başta olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisi, delikli ekran tasarımını yıllardır kullanıyor.

Delikli kamera tasarımının en büyük avantajı ekranda daha az yer kaplamasıdır. Delikli ekranlardan önce ise telefon üreticileri çentikli ekranlar kullanıyordu.

Apple bu özelliği test ediyor olabilir ancak bu, kamera tasarımını değiştirmeyi planladığı anlamına gelmiyor.

Hatta Android üreticilerinin dinamik adayı kopyalayabileceklerine dair söylentiler de vardı. Nitekim bu yılın başlarında Realme, dinamik ada benzeri özelliğe sahip ilk Android telefon olan C55 modelini piyasaya sürdü.

iPhone 16'ya yetişmeyebilir

Bazı analistler ise Apple'ın delikli ekran tasarımı için testler yaptığını, ancak bu tasarımın iPhone 16 modellerine yetişmeyeceğini iddia ediyor.

Bu nedenle şirket, dinamik ada özelliğini iPhone 16 modellerinde yine karşımıza çıkarabilir. iPhone 17 modellerinde ise delikli ekranlar kullanılabilir.