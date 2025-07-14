iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, akıllı telefon dünyasındaki liderliğini sürdürecek yeni modeli iPhone 17 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni seriye dair sızıntılar teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple, seriyi farklı tasarım detayları ve teknik yeniliklerle zenginleştiriyor.

En dikkat çeken yenilik ise iPhone 17 Pro Max modelinde yaşanacak. Daha büyük bir bataryayla daha uzun kullanım süresi sunmayı amaçlayan Apple, bu modelin önceki nesillere göre daha kalın ve ağır olacağını öne sürüyor.

Renk tarafında ise Apple yine fark yaratma peşinde. iPhone 17 Air modelinde bu yılın öne çıkan pazarlama renginin, beyaza yakın pastel bir mavi tonu olacağı konuşuluyor. Peki, iPhone 17 serisi ne zaman çıkacak?

IPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17, teknoloji tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Her yıl düzenlenen Eylül lansmanlarının geleneğine bağlı kalan Apple, bu kez de yeni serisini 2025 yılının Eylül ayında tanıtmayı planlıyor.

Uzmanlar, tanıtımın Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında yapılacağını ve satışların hemen ardından başlayacağını belirtiyor.

TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

ABD’deki lansman sonrası genellikle 1-2 hafta içinde Türkiye pazarına da giriş yapan Apple, iPhone 17’nin Türkiye satışına Eylül sonu veya Ekim başında başlamayı hedefliyor.

FİYATLAR NASIL OLACAK?

Resmi fiyatlar henüz açıklanmadı ancak sektör analizleri ve sızıntılar, fiyatların önceki modellere göre artacağını gösteriyor. iPhone 17 serisi; iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modellerinden oluşacak.

ABD’de iPhone 17 Pro Max’in 1.199 dolar seviyesinde başlayabileceği belirtilirken, Türkiye’de ise vergiler ve kur farkları nedeniyle fiyatların 80.000 TL ile 150.000 TL arasında olması bekleniyor.