iPhone 18 modelleri, ekran altı Face ID ile gelecek

Çin'den gelen yeni bir sızıntı, Apple'ın iPhone tasarımında devrim yaratacak bir değişikliğe hazırlandığını ortaya koydu.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 18 Pro serisi ile birlikte Dinamik Ada'ya veda edebiliriz.

DİNAMİK ADA GİDİYOR, KAMERA DELİĞİ GELİYOR

Sızıntıya göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri, Face ID sensörlerini ekranın altına gizleyen yeni bir teknoloji kullanacak.

Bu, mevcut hap şeklindeki Dinamik Ada'nın ortadan kalkacağı ve yerini sadece selfie kamerası için küçük, dairesel bir deliğin alacağı anlamına geliyor.

Bu teknoloji, ekran-gövde oranını önemli ölçüde artırarak kullanıcılara daha kesintisiz bir tam ekran deneyimi sunacak.

Sızıntı kaynağı, bu modellerin sırasıyla 6,27 inç ve 6,86 inç boyutlarında LTPO panellere sahip olacağını da ekledi.

UZUN SÜREDİR BEKLENİYORDU

Ekran altı Face ID teknolojisinin iPhone'lara geleceği yönündeki söylentiler, iPhone 15 nesline kadar uzanıyor.

Ancak teknoloji, görünür ışık için optimize edilmiş OLED ekranların altından kızılötesi sensörlerin sorunsuz çalışmasını gerektirdiği için oldukça zorlu.

Digital Chat Station'ın iddiası, Apple'ın bu teknik zorlukları aştığını ve teknolojiyi gelecek yılki Pro modellerinde kullanıma sunmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Bu, doğru çıkarsa, iPhone X'ten bu yana en büyük tasarım değişikliklerinden biri olacak.