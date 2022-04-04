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    iPhone abonelik sisteminin fiyatları belli oldu

    Apple, taksit ödeyerek iPhone sahibi olabileceğiniz yeni bir satın alma modeli üzerinde çalışıyor. Yeni sistemin aylık fiyatları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 12:10
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    iPhone abonelik sisteminin fiyatları belli oldu

    Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri, küresel çip krizi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle fiyatları artırmak zorunda kaldı.

    Akıllı telefonlara eklenen yeni özellikler; maliyetlerin yükselmesine neden olurken, Apple ise farklı bir çözümle müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    AYLIK TAKSİTLİ ABONELİK SİSTEMİ

    Apple’ın iPhone ve diğer cihazları için bir “abonelik” sistemi getirmeyi gündemine aldığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

    Bir uygulama ile platforma üye olurmuş gibi aylık belli miktarlarda ödeme yapılarak yeni bir iPhone satın alınabilecek.

    Türkiye’de cep telefonlarına uygulanan taksit yasağı devam ederken, Apple’ın bu hizmetini Türkiye’de uygulamaya alıp almayacağına dair herhangi bir bilgi yok.

    iphone

    FİYATLAR ORTAYA ÇIKTI

    Ortaya atılan iddialara göre, yeni iPhone modellerinin aylık abonelik ücretleri şöyle olacak:

    • iPhone 13: 35 dolar
    • iPhone 13 Pro: 45 dolar
    • iPhone 13 Pro Max: 50 dolar

    Henüz bu projenin gerçekleşmesine vakit olduğunu aktaran kaynaklar, Apple’ın böylelikle satışlarını artırmayı planladığını belirtti.

    Apple, eğer bu adımı gerçekleştirirse Apple Music ve Apple Arcade gibi dijital aboneliklerin yanı sıra ilk kez cihazlar için benzer bir abonelik sistemini getirmiş olacak.


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