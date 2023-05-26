iPhone diyenler yanıldı! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar artık hepimizin cebinde bulunan akıllı telefonlar profesyonel fotoğraf makinelerini aratmıyor. Peki en iyi kameraya sahip olan telefonun hangisi olduğunu biliyor musunuz? Apple ve Samsung diyenler yanıldı. İşte en iyi kameraya sahip telefon modelleri...

Günümüzde hayatımızın büyük bir parçası haline gelen akıllı telefonlar her geçen gün kendini yeniliyor. Sık sık yapılan güncellemelerle telefonların özellikleri de artıyor.

Her geçen yeni bir modelin satışa sunulduğu telefonlarda en önemli özelliklerden biri de kameraları. Çünkü artık fotoğraf makinelerine gerek kalmadı.

Birçok kişi kamera özellikleri için telefon değiştiriyor. Bununla birlikte en iyi kameraya sahip telefon modelleri araştırılıyor.

Pek çok insan kamera özellikleri için iPhone veya Samsung modellerini seçiyor. Ancak en iyi kameraya sahip olan telefon modelleri listesini görünce çok şaşıracaksınız.

DxOMark’a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

1- Huawei P60 Pro – 156

2- Oppo Find X6 Pro – 153

3- Honor Magic5 Pro – 152

4- Oppo Find X6 – 150

5- Huawei Mate 50 Pro – 149

6- Google Pixel 7 Pro – 147

7- Honor Magic4 Ultimate – 147

8- Apple iPhone 14 Pro Max – 146

9- Apple iPhone 14 Pro – 146

10- Huawei P50 Pro – 143

11- Apple iPhone 13 Pro – 141

12- Apple iPhone 13 Pro Max – 141

13- Xiaomi Mi 11 Ultra – 141

14- Google Pixel 7 – 140

15- Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 140

16- Vivo X90 Pro+ – 140

17- Huawei Mate 40 Pro+ – 139

18- Vivo X80 Pro (Snapdragon) – 137

19- Vivo X90 Pro – 136

20- Xiaomi 13 Pro – 136