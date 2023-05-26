iPhone diyenler yanıldı! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

Günümüzde hayatımızın büyük bir parçası haline gelen akıllı telefonlar her geçen gün kendini yeniliyor. Sık sık yapılan güncellemelerle telefonların özellikleri de artıyor.
Her geçen yeni bir modelin satışa sunulduğu telefonlarda en önemli özelliklerden biri de kameraları. Çünkü artık fotoğraf makinelerine gerek kalmadı.
Birçok kişi kamera özellikleri için telefon değiştiriyor. Bununla birlikte en iyi kameraya sahip telefon modelleri araştırılıyor.
Pek çok insan kamera özellikleri için iPhone veya Samsung modellerini seçiyor. Ancak en iyi kameraya sahip olan telefon modelleri listesini görünce çok şaşıracaksınız.
DxOMark’a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar
1- Huawei P60 Pro – 156
2- Oppo Find X6 Pro – 153
3- Honor Magic5 Pro – 152
4- Oppo Find X6 – 150
5- Huawei Mate 50 Pro – 149
6- Google Pixel 7 Pro – 147
7- Honor Magic4 Ultimate – 147
8- Apple iPhone 14 Pro Max – 146
9- Apple iPhone 14 Pro – 146
10- Huawei P50 Pro – 143
11- Apple iPhone 13 Pro – 141
12- Apple iPhone 13 Pro Max – 141
13- Xiaomi Mi 11 Ultra – 141
14- Google Pixel 7 – 140
15- Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon) – 140
16- Vivo X90 Pro+ – 140
17- Huawei Mate 40 Pro+ – 139
18- Vivo X80 Pro (Snapdragon) – 137
19- Vivo X90 Pro – 136
20- Xiaomi 13 Pro – 136