iPhone ekran ve batarya değişim ücretlerinde indirim

Geçtiğimiz günlerde iPhone fiyatlarında indirime giden Apple, şimdide ekran ve batarya değişim ücretlerinde indirim yaptı.

Yükselen dolar kuru sonrasında ülkemizde satılan iPhone modellerine ciddi zamlar yapan Apple, ardından servis ücretilerinde de fiyat artışına gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde dolar kurunun sert düşmesiyle iPhone fiyatlarınada indirime giden ABD'li şirket, şimdi de ekran ve batarya değişim ücretlerine indirim uyguladı.

iPHONE EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

Yapılan indirimle birlikte, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’nun ekran değiştirme ücreti 4 bin 949 TL’den 4 bin 149 TL’ye düştü.

iPhone 13 Pro ve Pro Max’in ekran değişim ücreti 5 bin 649 TL’den 4 bin 699 TL’ye gerilerken, iPhone 11’in ekran değişim ücreti ise 2 bin 899 TL’den 2 bin 449 TL’ye indi.





iPhone 13 Pro Max

Eski fiyat: 5 bin 649 TL

Yeni fiyat: 4 bin 699 TL

iPhone 13 Pro

Eski fiyat: 4 bin 949 TL

Yeni fiyat: 4 bin 149 TL

iPhone 13

Eski fiyat: 4 bin 949 TL

Yeni fiyat: 4 bin 149 TL

iPhone 13 Mini

Eski fiyat: 4 bin 199 TL

Yeni fiyat: 3 bin 499 TL

iPhone 12 Pro Max

Eski fiyat: 5 bin 649 TL

Yeni fiyat: 4 bin 699 TL

iPhone 12 Pro

Eski fiyat: 4 bin 949 TL

Yeni fiyat: 4 bin 149 TL

iPhone 12

Eski fiyat: 4 bin 949 TL

Yeni fiyat: 4 bin 149 TL

iPhone 12 Mini

Eski fiyat: 4 bin 149 TL

Yeni fiyat: 3 bin 449 TL

iPhone 11 Pro Max

Eski fiyat: 5 bin 649 TL

Yeni fiyat: 4 bin 699 TL

iPhone 11 Pro

Eski fiyat: 4 bin 949 TL

Yeni fiyat: 4 bin 149 TL

iPhone 11

Eski fiyat: 2 bin 899 TL

Yeni fiyat: 2 bin 449 TL

iPHONE BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini modellerinin pil değiştirme ücretleri 1159 TL'den 999 TL'ye düştü.

iPhone SE (2. nesil), iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve diğer tüm uygun modellerin pil değiştirme ücreti ise 729 TL'den 629 TL'ye geriledi.