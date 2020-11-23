iPhone ekranını bilgisayara yansıtma nasıl yapılır? 2020

iPhone ekranını bilgisayara yansıtma işlemi, iPhone ekranınızı bilgisayarınızdan kontrol etmenizi sağlar. Gelin bu işlemi basit bir şekilde nasıl yapacağınıza göz atalım.

iPhone ekranını bilgisayara yansıtma işlemi, herhangi bir iPhone marka akıllı telefonunuzun ekran görüntüsünü bilgisayar aktarmanızı ve daha büyük bir ekran deneyimi yaşamanızı sağlar. Bu işlem sayesinde iPhone ekranını bilgisayar üzerinden kontrol edebilir ve neredeyse tüm işlemleri bilgisayardan gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone ekranını bilgisayara yansıtma işlemi, aslında sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Eğer siz de küçük ekrandan sıkıldıysanız ve iPhone'unuzu daha büyük bir ekrana çevirmek istiyorsanız, şimdi sizlerle paylaşacağımız iPhone ekranını bilgisayara yansıtma adımlarını takip ederek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İPHONE EKRANINI BİLGİSAYARA YANSITMA

iPhone ekranını bilgisayara yansıtma işlemi için ihtiyacınız olan tek şey LonelyScreen isimli program olacak.

Adım #1: Öncelikle bağlantıya tıklayarak indirme sayfasına ulaşın ve "Download for Windows butonuna tıklayın.

Adım #2: LonelyScreen programını indirdikten sonra gerekli izinleri verin ve programı çalıştırın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Şimdi iPhone ekranını bilgisayara yansıtma işlemi için telefonumuza dönelim.

Adım #3: Şimdi iPhone'unuzdan denetim merkezini açın. Eğer iPhone X, iPhone 11 veya iPhone 12 serisinden bir model kullanıyorsanız, parmağınızı sağ üst köşeden aşağıya doğru kaydırarak denetim merkezini açabilirsiniz.

Eğer iPhone X öncesi bir modeliniz varsa, ekranın altından parmağınızı hizlı bir şekilde yukarı doğru kaydırarak denetim merkezi penceresine ulaşabilirsiniz.

Bu pencereden , "Ekran Yansıtma" (Screen Mirroring) seçeneğine dokunun.

Şimdi karşınıza, ekran yansıtmak istediğiniz cihazların bir listesi gelecek. Bu ekrandan, az önce bilgisayarınıza indirdiğiniz "LonelyScreen" seçeneğine dokunun.

Artık iPhone ekranını bilgisayara yansıtma işlemini tamamladınız demektir. Kısa bir süre sonra telefonunuzun ekranı, bilgisayara yansıtılacak. Şimdi büyük ekran keyfini dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz.

İçeriğimizin sonuna gelmeden önce, yine aynı işlemi yapmanızı sağlayan başka bir programdan daha bahsedelim. ApowerMirror, tıpkı yukarıda bahsettiğimiz diğer uygulama gibi ekran yansıtma için kullanılabiliyor.

ApowerMirror, hem iOS hem Android cihazlar için Windows ve Mac’le tam uyumlu olan bir ekran yanıstma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Yani bu programı yalnızca iPhone ekranını bilgisayara yansıtma için değil, android telefonunuzu yansıtmak için de kullanabiliyorsunuz.

Kullanıcılar, Chromecast’i destekleyen Android 5.0 ve üstü telefon ve tabletlerine PC’yle ekran paylaşımı için bu program kurabilirler. AirPlay uyumlu tüm iOS cihazları, cep telefonu ekranını bu aracı kullanarak bilgisayarda görüntüleyebilir.

Ayrıca bu program sayesinde, fare ve klavyenizi kullarak telefonunuzdaki uygulamaları kullanabilir, fotoğraflarınıza göz atabilir veya mesajlara cevap verebilirsiniz.

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