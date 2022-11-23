Çin’in Zhengzhou kentindeki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, koronavirüs tedbirlerini protesto etti.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Çalışanlardan karantina protestosu

Çin’in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un fabrikasında protestolar yaşandı.

Gece başlayan ve sabaha kadar süren eylemde işçiler, sıkı koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra, söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesini protesto etti.

iPhone fabrikasındaki çalışanlar polisle çatıştı VİDEO

Virüse karşı beyaz koruyucu giysiler giyen onlarca güvenlik görevlisinin işçilere müdahalesi sert oldu. Sopalarla dövülüp yerde tekmelenen pekçok işçi gözaltına alındı.

İşçiler polisle çatıştı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları görüldü.

Foxconn, Apple'ın en büyük iPhone üreticisi ve dünya çapındaki iPhone sevkiyatlarının yüzde 70'ini üretiyor. iPhone'lar, Foxconn'un gelirlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.