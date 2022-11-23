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    iPhone fabrikasındaki çalışanlar polisle çatıştı

    Çin’in Zhengzhou kentindeki iPhone fabrikasında çalışan işçiler, koronavirüs tedbirlerini protesto etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:08
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    iPhone fabrikasındaki çalışanlar polisle çatıştı

    Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

    Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

    Çalışanlardan karantina protestosu

    Çin’in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un fabrikasında protestolar yaşandı.

    Gece başlayan ve sabaha kadar süren eylemde işçiler, sıkı koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra, söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesini protesto etti.

    iPhone fabrikasındaki çalışanlar polisle çatıştı VİDEO

    foxconn

    Virüse karşı beyaz koruyucu giysiler giyen onlarca güvenlik görevlisinin işçilere müdahalesi sert oldu. Sopalarla dövülüp yerde tekmelenen pekçok işçi gözaltına alındı.

    İşçiler polisle çatıştı

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları görüldü.

    Foxconn, Apple'ın en büyük iPhone üreticisi ve dünya çapındaki iPhone sevkiyatlarının yüzde 70'ini üretiyor. iPhone'lar, Foxconn'un gelirlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.

    foxconn

    foxconn

    foxconn

    foxconn

    foxconn



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