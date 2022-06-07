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iPhone fiyatları güncel liste 2022: iPhone 11, 12, 13 kaç TL oldu?

iPhone fiyatları güncel liste 2022: iPhone 11, 12, 13 kaç TL oldu?

Apple, Türkiye fiyatlarını yine yükseltti. iPhone telefon alıcıları ise son fiyatları araştırıyor. Peki iPhone 11,12,13 ne kadar kaç TL oldu? İşte yeni iPhone fiyatları...