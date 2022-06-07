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    iPhone fiyatları güncel liste 2022: iPhone 11, 12, 13 kaç TL oldu?

    Apple, Türkiye fiyatlarını yine yükseltti. iPhone telefon alıcıları ise son fiyatları araştırıyor. Peki iPhone 11,12,13 ne kadar kaç TL oldu? İşte yeni iPhone fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 09:35
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    iPhone fiyatları güncel liste 2022: iPhone 11, 12, 13 kaç TL oldu?

    Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) yeni ürünlerin tanıtımını yapan Apple, Türkiye’de ürünlerine zam yaptı.

    Apple marka telefon alacak olanlar, iPhone güncel fiyatlarını araştırıyor.

    Apple resmi sitesindeki fiyatlara göre, iPhone modelleri yüzde 17,5 ile 20 arasında zamlandı.

    Peki iPhone 11 ne kadar oldu? iPhone 12 kaç TL? iPhone 13 kaç TL oldu? İşte yeni güncel zamlı iPhone telefon fiyatları...

    iPhone 13 güncel fiyatları

    128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 TL'den, 22.499 TL'ye,
    128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 17.499 TL'den 20.999 TL'ye,
    128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,
    128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

    iPhone fiyatları güncel liste 2022: iPhone 11, 12, 13 kaç TL oldu? #1

    iPhone 12 güncel fiyatları

    iPhone 12 Mini 64GB: 18.999 TL

    iPhone 12 Mini 128GB: 19.999 TL

    iPhone 12 Mini 256GB: 21.999 TL

    iPhone 12 64GB: 20.999 TL

    iPhone 12 128B: 21.999 TL

    iPhone 12 256GB: 23.999 TL

    iPhone 11 güncel fiyatları

    iPhone 11'in 64 GB modelinin fiyatı 14.999 TL,

    128 GB modeli 15.999 TL,

    iPhone SE 64 GB modeli 13.499 TL,

    128 GB modeli 14.499 TL,

    256 GB modeli 16.499 TL'ye satılacak.

    iPhone fiyatları güncel liste 2022: iPhone 11, 12, 13 kaç TL oldu? #2


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