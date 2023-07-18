iPhone hoparlörlerinden suyu çıkarmak için yapmanız gereken 3 şey Suya düşmüş bir iPhone'unuz varsa, hoparlörlerden suyu nasıl dışarı atabileceğinizi 3 farklı yolla anlattık.

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Akıllı telefonlar, günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline geldi. Ancak, suya düşürme veya sıvı teması gibi kazalar, telefonların ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir.

Bu telefon bir iPhone ise, mümkün olan en kısa sürede hoparlörlerindeki suyu boşaltmak çok önemlidir. Su, hoparlörlere ciddi hasar verebilir ve sesin boğuk çıkmasına neden olabilir.

Kullanıcıların minik hoparlörlerinden suyu dışarı atmasına olanak tanıyan harika bir özelliğe sahip olan Apple Watch'ın aksine, Apple bu özelliği iPhone'lara sunmuyor.

Neyse ki, bu özelliği iPhone'unuzda çalıştırmak için bazı geçici çözümler var ve bu konuda bilmeniz gereken her şeyi şimdi sizlerle paylaşacağız.

iPhone'unuzu suya düşürdüğünüzde yapmanız gerekenler

Suya düşmüş bir iPhone'unuz varsa, hoparlörlerden suyu nasıl dışarı atabileceğinizi 3 farklı yolla anlattık. Ancak öncelikle, telefonunuz suya düşerse uygulamanız gereken adımlara göz atalım.

iPhone'unuza bağlı tüm aksesuarların bağlantısını kesin ve kullanıyorsanız iPhone'u kılıfından çıkarın.

Su dışında herhangi bir şey dökerseniz, etkilenen bölgeyi tatlı su ile temizleyin. Ayrıca musluğun su basıncının yüksek olmamasına dikkat edin.

Fazla suyun daha fazla alana girmesini önlemek için ıslak iPhone'unuzu yumuşak kuru bir bezle sildiğinizden emin olun.

Islak iPhone'unuzu asla bir şarj cihazına bağlamayın. Bu, iPhone'unuza hasar verebilecek kısa devreleri önlemeye yardımcı olacaktır.

Fazla suyun cihaza sızmasını önlemek için ıslak bir iPhone'un SIM tepsisini açmayın.

İçindeki suyu kurutmak için Lightning konektörüne veya küçük hoparlör ızgaralarına herhangi bir şey sokmayın.

iPhone hoparlörlerini temizlemek için 3 farklı yöntem

Gelelim haberimizin asıl içeriğine. Suya düşmüş bir iPhone'un hoparlörlerine de su kaçabilir ve bu da sesin kalitesini ciddi şekilde düşürebilir.

Suya düşmüş bir iPhone'unuz varsa, hoparlörlerden suyu nasıl dışarı atabileceğinizi 3 farklı yolla anlattık.

1. Sonic uygulamasını kullanın

iPhone'unuzun hoparlöründeki suyu çıkarmanın en basit yolu, App Store'dan özel bir ton oluşturma uygulaması yükleyip kullanmaktır.

Sonic'i App Store'dan yükleyin → iPhone'unuzda Sonic uygulamasını açın.

Su damlası simgesine dokunun ve basılı tutun .

Şimdi, frekansı ayarlamak için ekranda herhangi bir yere kaydırın .

Artı (+) ve eksi (-) düğmelerini de kullanabilirsiniz.

Tüm su dışarı itilene kadar bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.

İşlemi sonlandırmak için Durdur'a basın .

2. Su çıkarma kestirmesini kullanın

iPhone'unuzun hoparlöründen suyu çıkarmanın bir başka hızlı yolu da "Water Eject" Siri kısayolunu kullanmaktır.

Tek yapmanız gereken, "Su çıkarma" kestirmesini yüklemek ve aşağıdaki adımlarda ayrıntılı olarak çalıştırmaktır:

Su Çıkarma kısayolunu indirin. .

Kestirme Al → Kestirme Ekle üzerine dokunun .

Şimdi, çalıştırmak için Su Çıkarma kesitmesine dokunun. Kısayolu etkinleştirmek için "Hey Siri, Su Çıkar" da diyebilirsiniz.

İşlemi sonlandırmak için Durdur düğmesine basın.

3. Çevrimiçi ton üreteçlerini kullanın

Son olarak, üçüncü taraf uygulamalarla uğraşarak zamanınızı boşa harcamak veya güvenilmeyen bir Siri kısayolu kullanmak istemiyorsanız, iPhone'unuzun hoparlöründen su çıkarmak için ücretsiz çevrimiçi ton oluşturucuları kullanmayı seçebilirsiniz.

FixMySpeakers veya OnlineToneGenerator gibi bir web sitesini ziyaret edin .

FixMySpeakers'ta, ses çalmaya başlamak için su damlasına dokunun.

OnlineToneGenerator'da Play'e dokunun ve sesi ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.

Hoparlördeki tüm su dışarı atıldıktan sonra duraklat düğmesine dokunun .

Diğer faydalı öneriler

Yukarıda listelenen yöntemler, iPhone'unuzun hoparlör ızgaralarındaki suyun çoğunu çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Ancak yine de dikkatli olmak ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan yöntemlerden birini izleyerek fazla nemden kurtulmak iyi bir fikir olabilir.

Bir fan veya fön makinesi kullanın: Apple, buharlaşma sürecini hızlandırmak için bir fan veya fön makinesi kullanılmasını önerir. Ancak, iPhone'unuzdaki fön makinesini kullanırken sıcaklıkları kontrol altında tuttuğunuzdan emin olun.

Silika jel kullanın (pirinçten daha iyi): iPhone'unuzu pirincin içine yatırmak yardımcı olabilir, ancak bu son derece yavaş bir işlemdir. Bunun yerine, daha hızlı sonuç almak için iPhone'unuzu birkaç paket silika jel içeren kapalı bir kutuda tutmaya çalışın .

Apple destekle iletişime geçin: iPhone'unuzun hoparlöründen ses hala bulanık geliyorsa, Apple Destek ile iletişime geçmeyi deneyebilirsiniz.