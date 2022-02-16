iPhone için en iyi 6 çağrı kaydetme uygulaması

iPhone için en iyi 6 çağrı kaydetme uygulaması

iPhone'larda kullanabileceğiniz en iyi arama kaydetme uygulamalarını sizler için listeledik.

Birçoğumuz, zaman zaman bazı konuşmalarımızı kaydetmek isteriz. Önemli bir telefon konuşmasını iPhone modellerinde, daha sonra dinlemek veya paylaşmak için kaydetmek ise farklı uygulamalar gerektirir.

Birçok kullanıcının arama ses kaydedici olarak aradıkları bu gibi uygulamalar, Samsung gibi markaların telefonlarında dahili olarak bulunabiliyor.

Ancak Apple, konuşma esnasında kullanıcıların arama kaydı yapabilecekleri dahili bir yazılım sunmuyor.

iPhone markalı bir telefon üzerinden görüşmeleri kayıt altına alabilmek için o işlev için özel olarak tasarlanmış iPhone arama kaydedici gibi uygulamalara ihtiyaç duyuluyor.

Gelin şimdi hep birlikte, iPhone'lar için en iyi 6 arama kaydetme uygulamasına daha yakından bakalım:

Oldukça basit ve estetik bir arayüze sahip olan Automatic Call Recorder, iOS arama kaydedici uygulamalar arasında çok tercih edilen seçeneklerden biri.

Bulut tabanlı kayıt edebilme özelliği, çeşitli entegrasyon modülleri ile arama kayıtlarını Google Drive, DropBox gibi portallara aktarabilme gibi seçenekler de uygulamada mevcut.

Kullanışlı olduğu kadar basit de bir kullanımına sahip olan TapeACall Call Recorder; özellikle yaptığı görüşme detaylarını kaybetmek istemeyenler için oldukça işlevsel bir seçenek.

Hem giden aramalar için hem de gelen aramalar için arama kaydetme özelliği sunan uygulama, kullanıcıya istediği kadar kayıt yapma seçeneği sunuyor.

IOS ve iPhone için arama kaydetme uygulamalar arasında bir diğer popüler seçeneklerden biri Call Recorder Auto Record It.

Apple uygulama mağazasında kullanıcılarından yüksek beğeni alan uygulama, birçok işlevsel kullanım seçeneği de sağlıyor.

Kullanım paketine göre farklı özellikler de sunan uygulama; arama kayıtlarını paylaşma, bulut tabanlı depolama, kısaltma ve kesme gibi özellikler de sunuyor.

RecMyCalls, Apple uygulama mağazasındaki bir diğer popüler uygulamalardan biri. Uygulamayı diğer arama kaydetme uygulamalarından ayıran en önemli özelliklerden biri de çoklu görüşmeleri kaydedebiliyor olması.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulama, sadece birkaç dokunuşla görüşmelerinizi kaydedebiliyor.

Bulut tabanlı bir depolama altyapısına sahip olan Call Recorder RecMe iPhone görüşme kaydetme uygulaması, kullanıcının görüşme esnasındaki en basit ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ücretli versiyonunda sınırsız kayıt yapabilme gibi opsiyonlar da sunan uygulama, kullanıcıların kayıtları istedikleri platform üzerinden kolaylıkla paylaşabilmelerine de imkan sağlıyor.

Eğlenceli ve basit bir arayüze sahip olan arama kaydetme programı REKK, kaydedilen görüşmeleri metin formatına dönüştürüp dosya haline de getirebiliyor.

Kullanıcılar, uygulamanın sahip olduğu entegrasyon seçenekleri sayesinde Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram ve Viber gibi 3. parti uygulamalar üzerinden de dosyalarını karşı tarafa aktarabiliyor.