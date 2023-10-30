iPhone kullanıcıları, Apple'ın iOS 17.1 güncellemesinden şikayetçi Apple'ın iOS 17.1 güncellemesi, önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. Ancak bazı kullanıcılar, güncellemenin bataryayı bozduğunu rapor ediyor.

ensonhaber.com

iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getirse de çoğu kullanıcı geçen yıl çıkış yapan iOS 16 sürümünde kaldı. Bunun nedeni ise hatalar nedeniyle kullanıcıların yeni sürüme geçmek istememesi.

Örneğin bazı iPhone kullanıcılarının gece şarjdayken telefonu kapanıyor, bazılarının ise Wi-Fi bağlantılarında kopukluklar meydana geliyor.

Apple, söz konusu sorunları çözecek olan iOS 17.1 güncellemesini iPhone modelleri için geçtiğimiz hafta yayınladı.

Kullanıcılar şikayetçi

Birçok iPhone kullanıcısı güncellemeyi yüklemek için acele ederken, yeni raporlar indirmeyi geciktirmenize neden olabilir.

Birçok kullanıcı, güncellemenin pil ömrünü bozduğunu ve şarjın birkaç saat içinde tükendiğini iddia ediyor.

Güncellemeyi indirdiyseniz ve pil ömrünüzün azaldığını fark ettiyseniz yapmanız gereken pil sağlığını kontrol etmek.

iPhone piliniz konusunda endişeleniyorsanız ve iOS 17.1'e güncellemenizin üzerinden birkaç gün geçtiyse, Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı ve Şarj etme bölümüne gidin ve maksimum kapasiteyi kontrol edin.

iOS 17.1 güncellemesinin pil sağlığını bozduğuna dair sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

iPhone 15'teki iOS 17.1'in Boşta Pil tüketimi inanılmaz derecede yüksek. Sanırım birkaç şarj döngüsüne kadar beklemem gerekecek.

Yeni telefonumun pili kötüleşiyor. Her 7 dakikada yüzde 1 gidiyor. iOS 17.1 berbat. Apple, lütfen müşteri kaybetmeden bunu düzelt.

Bu yıl şimdiye kadarki en kötü deneyim; iOS 17.1'e güncelledikten sonra iPhone'umun pili deli gibi bitiyor.

ZDNet araştırmacılarından Adrian Kingsley-Hughes, yeni güncellemeden sonra pil sağlığının kötüye gitmesi durumunun geçici olduğunu şu sözlerle açıklıyor: