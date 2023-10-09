iPhone kullanıcıları temkinli! iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük kaldı Apple’ın yeni iOS sürümü olan iOS 17’nin benimsenme oranı beklenenden daha düşük seviyede. Kullanıcılar, yeni güncellemenin hatalarla dolu olduğunu söylüyor.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, geçtiğimiz haftalarda ise yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladı.

iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getirse de çoğu kullanıcı geçen yıl çıkış yapan iOS 16 sürümünde kaldı.

iOS 17'ye geçiş çok düşük

iOS 17'nin benimsenme oranı beklenmedik bir şekilde düşük seviyede kaldı. Bunun nedeni ise hatalar nedeniyle kullanıcıların yeni sürüme geçmek istememesi.

Paylaşılan istatistiklere göre, uyumlu iPhone modellerinin yalnızca yüzde 25’i iOS 17 sürümünü kullanıyor ve bunların yalnızca yüzde 14’ü en son iOS 17.0.3 güncellemesini yükledi.

Öte yandan, şu anda uyumlu iPhone modellerinin neredeyse yüzde 60'ı iOS 16 sürümlerini kullanıyor.

iOS 17'nin beklenenden daha düşük benimsenme oranı ise güncellemeyle birlikte gelen birtakım sorunlardan kaynaklanıyor.

Apple tarafından iOS 17'nin yeni iPhone 15 Pro modellerinin aşırı ısınmasına neden olan bir hata barındırdığı doğrulanmıştı.

Şirket, her ne kadar ısınma sorununu yeni güncellemeyle düzeltse de kullanıcılar hala güncellemeye şüpheyle yaklaşıyor.

Öte yandan, iOS 17 henüz ilk aşamalarında olduğu için, şirketin duyurduğu en önemli özelliklerden bazıları hala eksik.

iOS 17 alan iPhone modelleri

iOS 17 güncellemesi, aşağıdaki modeller için çıkış yapmıştı:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max