iPhone kullanıcıları temkinli! iOS 17’ye geçiş beklenenden daha düşük kaldı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.
Şirket, geçtiğimiz haftalarda ise yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladı.
iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getirse de çoğu kullanıcı geçen yıl çıkış yapan iOS 16 sürümünde kaldı.
iOS 17'ye geçiş çok düşük
iOS 17'nin benimsenme oranı beklenmedik bir şekilde düşük seviyede kaldı. Bunun nedeni ise hatalar nedeniyle kullanıcıların yeni sürüme geçmek istememesi.
Paylaşılan istatistiklere göre, uyumlu iPhone modellerinin yalnızca yüzde 25’i iOS 17 sürümünü kullanıyor ve bunların yalnızca yüzde 14’ü en son iOS 17.0.3 güncellemesini yükledi.
Öte yandan, şu anda uyumlu iPhone modellerinin neredeyse yüzde 60'ı iOS 16 sürümlerini kullanıyor.
iOS 17'nin beklenenden daha düşük benimsenme oranı ise güncellemeyle birlikte gelen birtakım sorunlardan kaynaklanıyor.
Apple tarafından iOS 17'nin yeni iPhone 15 Pro modellerinin aşırı ısınmasına neden olan bir hata barındırdığı doğrulanmıştı.
Şirket, her ne kadar ısınma sorununu yeni güncellemeyle düzeltse de kullanıcılar hala güncellemeye şüpheyle yaklaşıyor.
Öte yandan, iOS 17 henüz ilk aşamalarında olduğu için, şirketin duyurduğu en önemli özelliklerden bazıları hala eksik.
iOS 17 alan iPhone modelleri
iOS 17 güncellemesi, aşağıdaki modeller için çıkış yapmıştı:
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
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