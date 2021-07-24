iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi: Evde kal Türkiye

Türkiye’deki bazı iPhone kullanıcılarına, "Evde kal Türkiye" mesajı içeren Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldi. Peki bu ne anlama geliyor? Tüm detayları sizler için derledik.

Türkiye’deki bazı iPhone kullanıcıları, telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini bildiriyor.

Test bildirimi olarak gönderilen mesajda "Evde kal Türkiye" ibaresinin tam üç kez gönderilmesi, bazı kullanıcıları korkuttu.

Apple'ın acil durum bildirimleri özelliği aslında yurt dışında sıkça kullanılan bir durum. Apple ise söz konusu özellikle ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“iPhone ve Apple Watch’unuzda acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları alabilirsiniz. Acil bir durumda şunlarla karşılaşabilirsiniz:

Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar.

Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar.

Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar.

AMBER uyarıları (America’s Missing: Broadcast Emergency Response).

Kamu Güvenliği Uyarıları.

TEST AMAÇLI GÖNDERİLDİ

Apple'ın ülkemizdeki iPhone kullanıcılarına gönderdiği "Evde kal Türkiye" mesajında ise, bu bildirimin test amaçlı gönderildiği açıkça belirtiliyor.

ACİL DURUM UYARISI BİLDİRİMLERİ NASIL KAPATILIR

Acil Durum Uyarısı Bildirimleri (Emergency Alert) seçeneğini kapatmak için iPhone'unuzdan Ayarlar > Bildirimler yolunu izleyin.

Ardından sayfayı en alta kaydırın ve Hükümet Uyarıları'nın altında, ilgili uyarı türünü açın veya kapatın. Ayrıca "Test Alert Notification" seçeneğini de kapalı hale getirebilirsiniz.

Söz konusu özellik, hava olayları ve diğer doğal afetler gibi anlık bilgilendirici mesajları veya hükümet uyarılarını devre dışı bırakacaktır. Bu nedenle bildirimleri kapatmanızı tavsiye etmiyoruz.



