iPhone kullanıcısı, mağazadaki sahte uygulama nedeniyle 600 bin dolarından oldu

iPhone kullanıcısı, mağazadaki sahte uygulama nedeniyle 600 bin dolarından oldu

App Store'da yayınlanan sahte uygulamayı indiren bir kullanıcı, 600 bin dolarlık Bitcoin birikimini dolandırıcılara kaptırdı.

Apple'ın uygulama mağazası App Store, özellikle güvenlik konusunda Android'e göre daha ön planda yer alıyor. ABD'li şirketin uygulamalara yönelik hassasiyeti, kullanıcılar için de bir güven kaynağı.

Son yaşanan olay ise, App Store'un ne kadar güvenli olduğunu tartışmalı hale getirdi. Phillippe Christodoulou isimli bir iPhone kullanıcısı, App Store'da yer alan Trezor isimli uygulamayı indirip kullanmaya başladı.

600 BİN DOLARLIK VURGUN

İndirdiği uygulamanın aynı isimde sahte bir uygulamaya ait olduğunun farkında olmayan kullanıcı, 600 bin dolar değerindeki Bitcoin'lerini hırsızlara kaptırdı.

Trezor'un söz konusu sahte uygulaması, geçtiğimiz ocak ayında App Store'da yayınlanmıştı. Bu uygulamadaki cüzdanına birikimini aktaran Phillippe, daha sonra tüm birikiminin sıfırlandığını gördü.





İndirdiği sahte uygulamanın 5 yıldız olarak puanlandığını ve hiçbir şekilde şüphelenmediğini söyleyen Phillippe, Apple'ın bu konuda suçlu olduğunu ve ceza alması gerektiğini savunuyor.

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Apple, sahte Trezor uygulamasının App Store'da yayınlanmasının nedenini açıkladı. Uygulama incelemeye alındıktan sonra geliştiricilerin uygulamanın amacını değiştirdiklerini belirten Apple, ilk başta uygulamanın herhangi bir kripto para alışverişi içermediğini, ancak yayınlandıktan sonra kripto alışverişine başladığını söyledi.

Kısa süre önce uygulamayı App Store'dan kaldıran ve geliştiriciyi de yasaklayan Apple'ın, 600 bin dolarlık zararı karşılayıp karşılamayacağı ise bilinmiyor.