iPhone modellerine zam: En pahalısı 100 bin TL'ye ulaştı Apple, Türkiye'de sattığı ürünlere zam yaptı. Son zamla en pahalı iPhone, 100 bin TL'ye çıktı. İşte güncel iPhone fiyatları...

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkması nedeniyle ülkemizdeki tüm ürünlerine temmuz ayında zam yapmıştı.

Şirket, aralık ayına girdiğimiz şu günlerde ülkemizde satılan tüm ürünlerinin fiyatlarını bir kez daha artırdı.

Şirketin en yeni amiral gemisi telefonları olan iPhone 15 serisi de zamlardan nasibini aldı. En pahalı iPhone modelinin fiyatı 100 bin TL'ye ulaştı.

Güncel iPhone fiyatları

Yeni zamla birlikte iPhone 14 128 GB fiyatı 43 bin 999 TL'den 47 bin 499 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB fiyatı 49 bin 999 TL'den 53 bin 999 TL'ye çıktı.

iPhone 15 128GB fiyatı 49 bin 999 TL'den 53 bin 999 TL'ye, iPhone 15 Pro 128GB fiyatı 64 bin 999 TL'den 69 bin 999 TL'ye yükseldi.

En pahalı iPhone 100 bin TL

Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 15 Pro Max 1 TB fiyatı ise 92 bin 999 TL'den 99 bin 999 TL'ye çıktı.

Güncel iPhone fiyatları

iPhone 15 128 GB

Eski fiyatı: 49.999 TL / Yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 15 256 GB

Eski fiyatı: 53.999 TL / Yeni fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 512 GB

Eski fiyatı: 61.999 TL / Yeni fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 56.999 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 60.999 TL / Yeni fiyatı: 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 68.999 TL / Yeni fiyatı: 74.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB

Eski fiyatı: 64.999 TL / yeni fiyatı: 69.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB

Eski fiyatı: 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.499 TL

iPhone 15 Pro 512 GB

Eski fiyatı: 76.999 TL / yeni fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB

Eski fiyatı: 84.999 TL / yeni fiyatı: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB

Eski fiyatı: 76.999 TL / yeni fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB

Eski fiyatı: 84.999 TL / yeni fiyatı: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB

Eski fiyatı: 92.999 TL / yeni fiyatı: 99.999 TL

iPhone 14 128 GB 47 bin 499 TL

iPhone 14 256 GB 51 bin 999 TL

iPhone 14 512 GB 60 bin 499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 53 bin 999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 58 bin 499 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 66 bin 999 TL

Phone 13 128 GB 39 bin 999 TL

iPhone 13 256 GB 44 bin 499 TL

iPhone 13 512 GB 52 bin 999 TL