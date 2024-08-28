iPhone şarjınız hızlı mı bitiyor: İşte pil ömrünü uzatmanın 3 basit yolu Şarjınız normalden daha hızlı bitiyorsa, iPhone'unuzun pil ömrünü önemli ölçüde uzatmanın üç yolunu listeledik.

Haber Merkezi

iPhone kullanıcılarının cihazlarının günlük şarj ömrünü uzatmak için uygulayabilecekleri bazı güvenli adımlar bulunuyor.

İnsanlar iPhone'ları daha verimli kullanmak için bazı özellikleri açsa da çoğu zaman arka planda çalışan özellikler yarardan çok zarar getiriyor.

Şimdi sizlere bahsedeceğimiz üç iPhone ipucu, telefonunuzun pil ömrünü yüzde 50'ye kadar artırabilir.

Eğer bu yöntemlerin işe yaramadığını düşünüyorsanız, cihazınızı Apple'a götürüp bataryayı kontrol ettirmenizde fayda var.

1. EKRANINIZI AÇAN BİLDİRİMLERİ KAPATIN

Gün boyunca gelen bildirimler, her geldiklerinde iPhone ekranınızı aydınlatacağından pilinizin azalmasına neden olabilir.

Gün boyunca kısa mesajlar, telefon görüşmeleri ve uygulamalar aracılığıyla aldığınız bildirimlerin sayısı, pil seviyenizin ne kadar hızlı azalacağını belirleyebilir.

Ayrıca, sesiniz açıksa bu sesli uyarılar, bir bildirimin geldiğini size bildirmek için de güç kullanır.

Gereksiz bildirimleri devre dışı bırakmak için, 'ayarlar' altındaki bildirimler bölümüne gidin ve düzenli olarak kullanmadığınız uygulamalar için uyarıları 'kapalı' konuma getirin.

2. KONUM HİZMETLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

konum servislerini veya Google Haritalar'ı her zaman açık tutmaya alışmış olsanız bile, bu aslında iPhone'unuzun pil ömrünün azalmasına neden olabilir.

Bunun nedeni, GPS donanımınızın çalışmak için daha fazla pile ihtiyaç duyması ve etkisinin genellikle sinyalin gücüne ve konumun doğruluğuna bağlı olabilmesidir.

Örneğin, konumunuzu başka biriyle paylaşmak için Google Haritalar'ı kullanıyorsanız, uygulamanın doğru olma olasılığı yüksektir ve bu da pilinizin daha fazla tükenmesine neden olur.

Bu nedenle kullanmadığınız zamanlarda konumunuzu kapatmanız önerilir. Bunun için ayarlarda gizlilik ve güvenlik bölümüne gidip 'konum servisleri' seçeneğine dokunarak bu özelliği kapatabilirsiniz.

3. UYGULAMALARI KAPATMAYI BIRAKIN

Birçok iPhone kullanıcısı, ekranın alt kısmından yukarı kaydırıp arka planda çalışan uygulamaları tek tek kapatıyor.

Uygulamalarınızı arka planda çalışır durumda tutmanın pilinizi tüketeceği konusunda yanlış bir bilgi var.

Gerçek şu ki, uygulamaları kapatıp tekrar açmak, onları açık bırakmaktan daha fazla pil tüketiyor.

Çünkü arka planda kapattığınız bir uygulamayı yeniden açmak istediğinizde, uygulama sıfırdan açılacağı için çok daha fazla güç harcıyor.

Bu nedenle, arka planda çalışan uygulamaları kapatmayın. Bunun yerine, kullanılmayan uygulamaları kaldırabilir ve büyük dosyaları telefonunuzdan düzenli olarak silebilirsiniz.