iPhone satın alma rehberi! İkinci el bir iPhone alırken yapmanız gereken 8 şey Kullanılmış veya yenilenmiş bir iPhone almak isteyenler için eksiksiz bir kılavuz hazırladık. İşte ikinci el bir iPhone almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler.

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iPhone'lar her ne kadar popüler olsa da ucuz değiller ve nadiren indirime giriyorlar. Dolayısıyla, daha az ödeyerek bir iPhone almak istiyorsanız kullanılmış bir iPhone satın almak en iyi seçeneğiniz olabilir.

Kullanılmış bir iPhone iyi bir seçenek olsa da satın almadan önce kontrol etmeniz gereken bazı detaylar var.

Yenilenmiş iPhone'lar güvenli mi

Kullanılmış veya yenilenmiş bir iPhone satın alma konusunda bazı endişeleriniz olabilir. Kullanılmış bir iPhone'un yeni bir model kadar iyi ve güvenilir olup olmadığını merak etmeniz son derece doğal.

Güvenilir bir kaynaktan (Apple veya telefon şirketleri) satın alıyorsanız, yenilenmiş bir iPhone iyi bir seçenek olabilir. Daha az saygın satıcılara karşı şüpheci olmakta fayda var.

İkinci el iPhone'un çalıntı olmadığından emin olun

Kullanılmış bir iPhone satın alırken çalıntı bir telefon almak istemezsiniz. Apple, iPhone'umu Bul etkinleştirildiğinde açılan Etkinleştirme Kilidi özelliği ile çalınan iPhone'ların yeni kullanıcılar tarafından etkinleştirilmesini engelliyor.

Ancak bir telefonun Etkinleştirme Kilitli olup olmadığını yalnızca satın aldıktan sonra anlayabilirsiniz.

Bununla birlikte, satın almadan önce bir iPhone'un çalınıp çalınmadığını öğrenmek mümkündür. Telefonun IMEI veya MEID numarasına ihtiyacınız vardır.

iPhone'daki Ayarlar uygulamasına dokunun.

Genel'e dokunun.

Hakkında'ya dokunun.

Aşağı kaydırın ve IMEI numarasını kopyalayın.

Daha sonra BTK'nın e-Devlet üzerinden sunduğu IMEI sorgulama ekranını açın ve telefonun IMEI'sini kontrol edin.

iPhone'un operatör kilitli olup olmadığını öğrenin

Bazı operatörler, kendi mağazalarından satın alınan iPhone'lar için operatör kilidi uyguluyor. Bu sayede, söz konusu iPhone başka operatörlerin SIM kartlarıyla çalışmıyor.

iPhone'unuz sadece mevcut operatörünüzle kullanılabilecek şekilde kilitlenmiş olabilir. iPhone'unuzun kilidinin açılması farklı operatörlerle kullanılabilmesini sağlar.

Operatörünüzle irtibat kurup iPhone'unuzun kilidini açmak için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone'unuzun kilitli olup olmadığını Ayarlar > Genel > Hakkında bölümünden öğrenebilirsiniz.

Operatör Kilidi'nin yanında "SIM sınırlaması yok" iletisi görünüyorsa iPhone'unuz kilitli değil demektir.

Apple, farklı bir operatörle kullanılması için iPhone'unuzun kilidini açamaz. iPhone'unuzun kilidini yalnızca mevcut operatörünüz açabilir.

Operatörünüzle iletişime geçerek kilit açma isteğinde bulunun.

iPhone'un bataryasını kontrol edin

iPhone'un pilini değiştirmek pratik olmadığından, satın aldığınız kullanılmış iPhone'un güçlü bir pili olduğundan emin olun.

Az kullanılan bir iPhone'un pil ömrü iyi olmalıdır, ancak bir yıldan daha eski olan her modeli kontrol etmenizde fayda var.

Ayarlar > Pil bölümüne gidin, sonra Pil Sağlığı ve Şarj Etme’ye dokunun.

iPhone; pilinizin kapasitesi, en yüksek performansı ve pilinizin servise gösterilmesi gerekip gerekmediği ile ilgili bilgiler görüntüler.

Donanım hasarlarını kontrol edin

Her iPhone'da, telefonun yanlarında ve arkasında darbeler veya çizikler gibi normal aşınma ve yıpranmalar olabilir.

Ancak ekranda ciddi çizikler, Touch ID , Face ID veya 3D Touch sensörüyle ilgili sorunlar, kamera merceğindeki çizikler veya diğer donanım hasarları büyük sorunlar anlamına geliyor.

Mümkünse telefonu şahsen incelemeyi isteyin. Telefonun ıslanıp ıslanmadığını görmek için iPhone'un nem sensörünü kontrol edin. Kamerayı, düğmeleri ve diğer donanımı test edin. Telefonu incelemek mümkün değilse, ürünlerinin arkasında duran saygın, köklü bir satıcıdan telefon satın alın.

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR veya sonraki model aygıtınıza bir Lightning kablosu ya da aksesuarı bağladığınızda, Lightning bağlantı noktasında sıvı varsa iPhone'unuz sizi uyarabilir.

Aşağıdaki uyarılardan birini görüyorsanız iPhone'unuz Lightning bağlantı noktasında, Lightning kablosunda veya Lightning aksesuarında sıvı bulunduğunu algılamıştır.

iPhone'unuzu ve aksesuarı korumak amacıyla, Lightning bağlantı noktası ile aksesuarı kuruyana kadar aygıt şarj edilemez veya aygıta aksesuar bağlanamaz.

Doğru depolama kapasitesini seçin

Düşük fiyatın cazibesi güçlü olsa da kullanılmış iPhone'ların genellikle en son modeller olmadığını ve çoğu zaman mevcut modellerden daha az depolama alanına sahip olduğunu unutmayın.

Mevcut en üst düzey iPhone'lar, müziğiniz, fotoğraflarınız, uygulamalarınız ve diğer verileriniz için 512 GB'a kadar depolama alanı sunar. Düşük fiyatlara sunulan bazı modellerde 16GB kadar küçük bir alan bulunur.

Boyut, özellikle fotoğraf ve müzikte iCloud'u kullanan kişiler için eskisi kadar önemli değil, ancak 64 GB'tan daha düşük depolama alanına sahip bir model almanızı önermiyoruz.

Özellikleri ve fiyatı değerlendirin

Kullanılmış bir iPhone satın alırken hangi özelliklerden ödün verdiğinizi bildiğinizden emin olun. Büyük olasılıkla mevcut modelin en az bir nesil gerisini satın alıyorsunuz.

Bu iyi bir şey ve paradan tasarruf etmenin akıllıca bir yolu. Düşündüğünüz modelin sahip olmadığı özellikleri ve bunlar olmadan da sorun yaşamayacağınızı bildiğinizden emin olun.

Yapabiliyorsanız garanti alın

Garantili yenilenmiş bir iPhone alabiliyorsanız şanslısınız demektir. Ülkemizde de bazı yenilenmiş telefon satan güvenilir firmalar, garanti verebiliyor.