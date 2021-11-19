iPhone SE 3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı üçüncü nesil iPhone SE modeli hakkında bazı detaylar belli oldu.

Apple'ın daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz yıl nisan ayında resmi olarak tanıtılmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, önümüzdeki yıl yerini iPhone SE 3 modeline bırakacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelin telefon hakkındaki yeni detaylara hep birlikte göz atalım.

MART AYINDA SATIŞA ÇIKABİLİR

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, yakın zamanda akıllı telefon pazarının geleceği ile ilgili önemli bir rapor yayınladı ve Apple'ın çalışmalarına yer verdi. Şirket, gelecek yıl mart ayında iPhone 14 serisine ek olarak uygun fiyatlı iPhone SE 3’ün tanıtılacağını iddia etti.

Öte yandan, Çinli Mydrivers’ın iddialarına göre iPhone SE 3 modelinde iPhone XR temel alınacak. iPhone SE 3 modelinde Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve daha küçük, çentiksiz bir tasarım benimseneceği de gelen bilgiler arasında.

5G desteğiyle gelecek yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinin biraz daha düşük performanslı versiyonundan alacak. Depolama olarak ise, iPhone SE 3 modelinin 64 GB’den başlayacağı söyleniyor.

Son olarak Apple'ın daha büyük ekranlı ve ön kamera için deliği olan bir iPhone SE Plus hazırladığına dair söylentiler de var. Ancak bu telefon hakkında şimdilik hiçbir detay yok.