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    iPhone SE 3 ve yeni Mac'lerin tanıtım tarihi belli oldu

    iPhone SE 3, iPad Air 5 ve M2 çipli MacBook Pro'nun tanıtılacağı yılın ilk Apple etkinliği, 8 Mart tarihinde gerçekleşecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:23
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    iPhone SE 3 ve yeni Mac'lerin tanıtım tarihi belli oldu

    Apple, Nisan 2020'de daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020'yi görücüye çıkarmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020'nin yerini çok yakında SE 3 modeli alacak.

    Apple'a yakın kaynaklar, şirketin düşük maliyetli (300 dolar) iPhone SE 3'ü piyasaya sürmek için 8 Mart tarihini işaret ediyordu. Artık bu tarih Apple tarafından resmi olarak doğrulandı.

    APPLE ETKİNLİĞİ 8 MART'TA

    Apple, 2022 yılında gerçekleştireceği ilk etkinliğinin tarihini resmen duyurdu. "Peek Performance" sloganıyla duyurulan Apple özel etkinliği, 8 Mart Salı günü Türkiye saatiyle 21.00'da Apple Park’tan yayınlanacak.

    apple

    ETKİNLİKTE NELER OLACAK

    Apple'ın uygun fiyatlı iPhone SE 3 modelini etkinlikte tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan ABD'li şirket, birkaç ürün daha tanıtabilir.

    Apple'ın bu yıl içinde M2 ​​çipli birkaç yeni Mac piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Bunların 13 inç MacBook Pro, Mac Mini, 24 inç iMac ve yeniden tasarlanmış MacBook Air olacağı tahmin ediliyor.

    Öte yandan, bu modellerden hangilerinin 8 Mart'taki etkinlikte tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Apple'ın 5. nesi iPad Air modelini de etkinlikte görücüye çıkaracağı gelen bilgiler arasında.


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