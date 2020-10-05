iPhone SE 3'e ait yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE 3 hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. İşte yeni iPhone SE 3'e ait ilk bilgiler.

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz nisan ayında resmi olarak tanıtılmıştı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, önümüzdeki yıllarda yerini yavaş yavaş iPhone SE 3 modeline bırakacak.

2022 yılında karşımıza çıkması beklenen yeni iPhone SE 3 modeli hakkında ilk bilgiler şimdiden ortaya çıktı. Gelin telefon hakkındaki ilk detaylara hep birlikte göz atalım.





iPHONE SE 3 BEKLENEN ÖZELLİKLER

Apple'ın yine dönemin şartlarına göre uygun fiyatlı olarak satışa çıkaracağı iPhone SE 3 modelinde, TouchID bulunacak. Çift arka kamera ile gelmesi beklenen modelde, 6,06 inçlik LCD ekran tercih edilecek.

Ayrıca bazı iddialara göre iPhone SE 3 modelinde ekran çentiği yer almayacak. Önümüzdeki yıl kullanılacak A15 Bionic işlemcisinden güç alması beklenen telefon hakkında şimdilik başka bir bilgi yok.

Telefonun 2 yıl sonra tanıtılacağını düşünürsek, yeni bilgilerin ortaya çıkması biraz zaman alabilir.