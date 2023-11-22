iPhone SE 4 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi! Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4 bir kez daha ertelendi. Telefonun, 2026 yılından önce satışa sunulması beklenmiyor.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, iPhone 14 ve 15 serisinde böyle bir model tanıtmadı.

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtilirken, telefonla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Apple'ın tedarik zinciri ortaklarına göre, şirketin 2024 yılı için iPhone SE 4 planı bulunmuyor.

Bu nedenle, telefon için en erken 2025 yılına işaret ediliyordu. Ancak gelen bilgiler, biraz daha beklememiz gerekeceğini gösteriyor.

iPhone SE 4, 2026'dan önce gelmeyecek

Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4 bir kez daha ertelendi. Telefonun, 2026 yılından önce satışa sunulması beklenmiyor.

Apple, Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmak amacıyla uzun süredir kendi 5G modemi üzerinde çalışıyor ve yeni iPhone SE modelinde de bu modem kullanılacak.

Ancak Apple, 5G modem özelinde sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle telefonun ertelendiği söyleniyor.

Ayrıca bundan önce yaşanan performans ve sıcaklık sorunları düşünüldüğünde modemin aktif kullanıma alınmasının ancak 2026 yılında mümkün olacağı belirtiliyor.

Bu nedenle, 500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen iPhone SE 4 için uzun bir süre daha beklememiz gerekebilir.

Yeni iPhone SE 4 nasıl olacak

Yeni nesil iPhone SE, iPhone 14 mini'nin boşluğunu dolduracak ve önceki SE modellerinde olduğu gibi tek ana kamera ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz günlerde, telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Ghost isimli proje altında geliştirilen cihaz, iPhone 8 tasarımını geride bırakacak ve iPhone 14’e oldukça benzer bir görünüşe sahip olacak, hatta cihazın boyutlarının iPhone 14 ile tamamen aynı olacağı belirtiliyor.

Telefonun yan tarafında Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceği de belirtiliyordu. Ancak son raporlar, Touch ID yerine Face ID'nin olacağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıllarda iPhone SE kameralarında fazla bir geliştirme yapmayan Apple, iPhone SE 4 modelinde ise oldukça gelişmiş kameralar kullanacak.

İddiaya göre yeni SE modeli, 48 MP bir kameraya sahip olacak. Söz konusu kameranın iPhone 14 Pro veya iPhone 15’te kullanılan kamera ile aynı olma ihtimali de var. Telefonun arka kısmında ikinci bir kameranın yer alması beklenmiyor.