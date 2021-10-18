iPhone tedarikçisi Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıttı

Tayvanlı elektronik devi Foxconn, elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, ilk prototiplerini görücüye çıkardı.

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl düzenlediği HHTD 20 etkinliğinde, pek çok markanın kullanımına sunulacak yeni elektrikli araç platformunu tanıtmıştı.

Gelecek yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan Foxconn, 2023 yılına kadar kendi modellerini üretmeye başlayacak.

İLK PROTOTİPLER TANITILDI

Foxconn'un ilk elektrikli otomobiline ait fotoğraflar geçtiğimiz günlerde internete sızdırılmıştı. Ancak şirket, gerçekleştirdiği bir etkinlikte elektrikli araç prototip modellerini resmi olarak tanıttı.





ÜÇ YENİ MODEL VAR

Foxconn, Model C,E ve T olmak üzere üç farklı prototip tanıttı. Duyurulan modeller bir SUV, bir sedan ve bir de otobüs olarak karşımıza çıkarken, şirket önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu modellere 35 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Foxconn'un üreteceği araçlar, şirketin kendi markası altında değil, iş birliği yapılan markalar adı altında satışa sunulacak. Üstelik tanıtılan sedan modeli, bu yıl içinde üretildikten sonra satışa çıkmaya hazır olacak.

Otobüsler ise hükümetle yapılan anlaşmalar sonucunda 2022 yılında bazı kentlerde kullanılmaya başlayacak. SUV model, 2023 yılında "Yulon" markası altında satışa sunulacak.

Apple'ın, kendi elektrikli otomobilini üretmek için bazı şirketlerle görüşme halinde olduğu biliniyor. Bu şirketlerden biri de Foxconn.

Tayvanlı elektronik devi, Apple Car'ın üretimi ve montajı konusunda Apple ile tıpkı iPhone'larda olduğu gibi gelecekte stratejik bir ortaklık kurabilir.



