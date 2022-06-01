iPhone tedarikçisi Foxconn'dan üretim açıklaması

Apple için iPhone'ları üreten Foxconn, Çin'deki koronavirüs karantinalarından beklenenden daha az etkilendiklerini açıkladı.

Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de Tayvanlı Pegatron'dan gelmiş ve üretim durmuştu.

Foxconn: Korkulan olmadı

iPhone üreticisi Foxconn, Çin'deki karantinaların tedarik zincirine korkulduğu kadar zarar vermediğini söyledi.

Geçen ay Apple, tedarik zinciri kısıtlamaları da dahil olmak üzere çeşitli zorluklar nedeniyle üçüncü çeyrek mali satışlarının 8 milyar dolara kadar zarar görebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Foxconn başkanı Liu Young-way, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu yılın ikinci yarısında tedarik zincirimizin istikrarına oldukça güveniyoruz." dedi.

Şanghay'da koronavirüs karantinalarının yılın ikinci yarısında hafiflemesi bekleniyor. Eğer herhangi bir sorun yaşanmazsa, iPhone 14 ailesi önümüzdeki eylül ayına yetişecek.