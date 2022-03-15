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    iPhone üreticisi Foxconn, fabrikalarını yeniden kapattı

    Çin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının ardından alınan karantina kararı nedeniyle Apple tedarikçisi Foxconn, fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 12:20
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    iPhone üreticisi Foxconn, fabrikalarını yeniden kapattı

    Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

    Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

    Foxconn ve diğer üreticiler, yetkililerin koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Çin'in Shenzhen teknoloji merkezindeki operasyonlarını askıya almaya başladı.

    Pazar günü 60 yeni vaka bildirilmesinin ardından, zorunlu olmayan hizmetler sunan işletmelerin kapatılması emri verildi.

    apple

    EN BÜYÜK İKİNCİ TESİSİNDE ÜRETİM DURDU

    Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak bilinen Foxconn, Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi konumunda.

    Nikkei'nin bildirdiğine göre Foxconn, Longhua ve Guanlan fabrikalarındaki üretimi bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu söyledi. Shenzhen tesisi, Foxconn'un ülkedeki en büyük ikinci tesisi.

    ÇİN'DE SON DURUM

    Salgının başlangıcından bu yana toplam 4 bin 636 ölüm ve 115 bin 466 onaylanmış vaka bildiren Çin'de son zamanlarda vakalarda yükseliş yaşanıyor.

    Ülkenin en kalabalık şehri Şanghay'da şehir dışına çıkan otobüsler durduruldu. Ayrıca şehre giren ve çıkan herkese PCR testi negatif zorunluluğu getirildi.


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