iPhone üreticisi Foxconn, ilk elektrikli araç platformunu tanıttı

Tayvan merkezli Foxconn, önümüzdeki yedi yıl içerisinde toplam elektrikli araç üretiminin yüzde 10'unun tedarikçisi olmayı hedeflediğini açıkladı.

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

Şirket, düzenlediği HHTD 20 etkinliğinde, pek çok markanın kullanımına sunulacak yeni elektrikli araç platformunu tanıttı.

FARKLI SEGMENTLERDE KULLANILABİLECEK

Her üreticide olduğu gibi bu platform da farklı farklı modellerin altyapısı haline getirilebilecek. Foxconn'un açıklamalarına göre platform hatchback, sedan hatta SUV modellerde bile kullanılabilecek.

2750 - 3100 milimetre arasında değişen aks mesafelerine sahip olan platform, çeşitli sürüş yüksekliklerini de destekleyecek. Foxconn, platform içerisinde 93, 100 ve 116 kWh'lık bataryaların sığdırılabileceğini de belirtti.

Önden ve arkadan motorlu sistemleri destekleyecek platform, çift motor ve tüm tekerleklerden çekiş seçeneklerine de ev sahipliği yapabiliyor. Firma, platform ile birlikte otonom sürüş teknolojileri ve uzaktan güncelleme sistemini de sunacak.

TOPLAM PAZARIN YÜZDE 10'UNU TEDARİK ETMEK İSTİYOR

Foxconn CEO'su Liu Young-way, Foxconn'un elektrikli araç üretmek istemediğini, ancak toplam elektrikli araç üretiminin yüzde 10'una batarya, araç internet hizmetleri gibi kilit ürünleri tedarik etme hedefini açıkladı.

Aralarında Apple, Microsoft, Sony, Nintendo, Nokia ve Xiaomi'nin de dahil olduğu firmalara elektronik üretimi yapan ve tahmini olarak küresel tüketici elektroniklerinin yüzde 40'ını üreten Foxconn, aynı zamanda 800 binin üzerindeki çalışanıyla dünyanın en büyük işverenlerinden biri durumunda.