iPhone ve iPad'de QR kodu nasıl taranır

iPhone ve iPad'de QR kodu nasıl taranır

iPhone ve iPad modellerinde QR kodların nasıl taranabileceğini ve birkaç önemli ayarı sizler için derledik.

Muhtemelen QR kodlarını daha önce görmüşsünüzdür. Bu kodlar, web sitelerinden reklamlara kadar her yerde karşımıza çıkmaya başladı.

QR kodlarını kullanan işletme sayısı her geçen gün arttığından, bu kodlar daha bilindik hâle geliyor ve artık birçok akıllı telefon, yerleşik QR okuyuculara sahip olarak piyasaya sürülüyor.

QR kodlar; bir web sayfasını taramayı ve ziyaret etmeyi, bir telefon numarasını aramayı, kişilere bir numara eklemeyi ve hatta Wi-Fi şifrelerini paylaşmayı kolaylaştırıyor.

iPHONE'LARDA QR KOD NASIL TARANIR

iPhone kamera uygulamasıyla QR kodu nasıl taranır?

Üçüncü taraf QR kod tarayıcı iOS uygulamalarını kullanın.

iPhone'unuzda QR kodlarını taramak için Chrome nasıl kullanılır?

1- iPhone kamera uygulamasıyla QR kodu nasıl taranır

Kamera'yı açın .

Arkaya kamerayı seçin.

Kamerayı bilgisayar ekranınızda gördüğünüz karekod, kağıt, kitapçık, kutu vb. üzerine düzgün bir şekilde yöneltin. Birkaç saniye bekleyin .

Üstte görünen bildirime dokunun.

Not: Bir QR kodunu tararken bir bildirim penceresi görmezseniz, Ayarlar uygulamasını açın ve Kamera'ya dokunun. Ardından, QR Kodlarını Tara anahtarını etkinleştirin.

2- Üçüncü taraf QR kod tarayıcı iOS uygulamalarını kullanın

iOS ve iPadOS tarafından sunulan dahili çözümler mükemmel olduğundan, QR kodlarını taramak için ayrı bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Ancak, üçüncü taraf kod tarayıcı uygulamaları, taradığınız tüm kodların geçmişini tutmak gibi birkaç kullanışlı özellik sunabilir. Ayrıca kendi QR kodlarınızı oluşturmanıza da izin verebilirler.

Aşağıda listeleyeceğimiz üç farklı QR kod tarayıcı uygulamayı deneyebilir ve daha fazla özelliğe kavuşabilirsiniz.

3- iPhone'unuzda QR kodlarını taramak için Chrome nasıl kullanılır?

iPhone Ana Ekranından veya Uygulama Kitaplığından Chrome uygulamasına uzun basın.

QR Kodunu Tara'ya dokunun.

Uygulamanın cihaz kamerasına erişmesine ve bir QR koduna yönlendirmesine izin verin.