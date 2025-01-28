iPhone'da açılan bu pencereye dikkat: Saldırı altında olabilirsiniz

Haber Merkezi

iPhone kullanıcıları yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılıyor. "Şifreyi Sıfırla" başlıklı sahte bir bildirim ve ardından gelen telefon görüşmeleri ile dolandırıcılar, kullanıcıların hesaplarını ele geçirmeye çalışıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Dolandırıcılar, "Şifreyi Sıfırla" başlıklı sahte bir bildirim göndererek kullanıcıları Apple Kimliği şifrelerini değiştirmeye yönlendiriyor.

"İzin Ver" seçeneğine dokunan kullanıcılara Apple tarafından şifre sıfırlama kodu gönderiliyor. Dolandırıcılar, hedefi arayarak bu kodu ele geçirmeye çalışıyor.

APPLE DESTEK'TEN ARIYORMUŞ GİBİ YAPIYORLAR

Dolandırıcılar, Apple Destek'ten arıyormuş gibi davranarak kullanıcıları kodu paylaşmaları konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Kodu ele geçiren dolandırıcılar, iPhone'un şifresini değiştiriyor ve kullanıcının hesabına erişim sağlıyor.

Hesabı ele geçiren dolandırıcılar, kullanıcının finansal uygulamalarına erişerek para çalabiliyor.

NASIL KORUNURSUNUZ

Bu dolandırıcılığa karşı korunmak için:

"Şifreyi Sıfırla" bildirimine dokunmayın.

Apple Destek'ten gelen telefon görüşmelerini yanıtlamayın.

Kimseyle şifre sıfırlama kodunuzu paylaşmayın.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.

Şüpheli bildirimler ve aramalar hakkında Apple Destek ile iletişime geçin.

Bu dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olun ve bilgilerinizi koruyun.