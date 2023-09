iPhone'da dokunma hassasiyeti nasıl ayarlanır Uygunsuz dokunma hassasiyeti nedeniyle iPhone'larınızda gezinirken sorun yaşıyor musunuz? Bu haberimizde, iPhone'larda dokunma hassasiyeti ayarlarına yakından bakıyoruz.

Özel İçerik

Uygunsuz dokunma hassasiyeti nedeniyle, zaman zaman iPhone'ları kullanırken sorun yaşayabilirsiniz.

Biraz daha uzun bir dokunuş yanlışlıkla bir şeyi tetikleyebileceğinden veya iPhone'unuz dokunuşlarınızı tanımayabileceğinden, bu gerçekten büyük bir sorun haline gelebilir.

Bu haberimizde, iPhone'ların dokunma hassasiyetini nasıl ayarlayacağınızdan bahsedeceğiz.

iPhone'larda Haptic Touch duyarlılığı nedir

Dokunma duyarlılığı, ekrana bir dokunuşu algılamak için gereken basınç miktarını ayarlamanıza olanak tanır.

Bu önemlidir, çünkü iPhone ekranınızın dokunuşunuza ne kadar duyarlı olacağını belirler.

Yüksek dokunma duyarlılığı, ekranın en ufak bir dokunuşu bile algılayabileceği anlamına gelirken, düşük dokunma duyarlılığı, bir dokunuşu algılamak için daha fazla kuvvet uygulamanız gerekeceği anlamına gelir.

Dokunma hassasiyetini neden ayarlamanız gerekiyor

Doğruluğu artırın: Telefonunuz veya tabletiniz dokunuşları doğru şekilde algılayamazsa, dokunma hassasiyetinin artırılması küçük simgelere daha kolay dokunmanıza olanak tanır.

Geliştirilmiş erişilebilirlik: Dokunmatik ekranlarla ilgili zorluklarla karşılaşan kişiler, cihazla daha sorunsuz etkileşimi kolaylaştırmak için iPhone'larının dokunuşunu daha hassas hale getirebilirler.

Daha hızlı yanıt verme: Sık sık eldiven veya kalın ekran koruyucu kullanıyorsanız, dokunma duyarlılığını değiştirmek, cihazınızın dokunuşlarınızı etkili bir şekilde tanıyabilmesini sağlar.

Kişiselleştirme: Dokunma hassasiyetini tercihlerinize göre ayarlayın, ister daha yüksek ister daha düşük bir hassasiyet seviyesini tercih edin, daha rahat ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayın.

iPhone'larda dokunma hassasiyeti nasıl ayarlanır

Ayarlar'ı açın ve Erişilebilirlik'e dokunun.

Dokunma'ya dokunun.

3D ve Haptic Touch'a dokunun.

Kullandığınız aygıta bağlı olarak yalnızca 3D Touch veya Haptic Touch seçeneği görünebilir.

3D Touch için özelliği açın ve sürgüyü kullanarak bir duyarlılık düzeyi seçin. Haptic Touch için dokunma süresi hızını belirleyin ve ayarınızı test etmek üzere resme dokunun.

Hızlı: Ekranı çok hassas hale getirir ve en ufak bir uzun dokunuşu algılar.

Yavaş: Dokunuşu tanımak daha fazla zaman alır, böylece kasıtsız dokunmaları önleyebilirsiniz.

NOT: Haptic Touch şu aygıtlar tarafından desteklenir: iPhone SE (2. nesil), iPhone XR ve iPhone 11 ve sonraki modeller.

3D Touch şu aygıtlar tarafından desteklenir: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS ve iPhone XS Max.