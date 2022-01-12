iPhone'da Safari'den sık ziyaret edilen siteler nasıl silinir

iPhone'lardaki Safari tarayıcısından sık ziyaret edilen siteleri nasıl kaldırabileceğinizi anlattık.

iOS işletim sisteminde bulunna Safari web tarayıcısı, ana ekranında Sık Kullanılanların hemen altında Sık Ziyaret Edilenler adlı bir kategoriye sahiptir.

Bu, en sık ziyaret ettiğiniz web sayfalarına ulaşmak için oldukça kullanışlı olsa da bu siteleri ana sayfa ekranında görmek istemeyebilirsiniz.

Dilerseniz, "Sık Ziyaret Edilenler" bölümündeki web sitelerini tek tek silebilir, dilerseniz de bu bölümü Safari'den tamamen kaldırabilirsiniz.

SAFARI'DE SIK ZİYARET EDİLEN BİR WEB SİTESİNİ SİLME

1- iPhone veya iPad'inizde Safari tarayıcısını açın

2- Sık ziyaret edilen bir web sitesi simgesine dokunun ve basılı tutun .

3- Sil'e dokunun.

Artık söz konusu web sitesi, sık ziyaret edilen bölümünden tamamen kaldırılacak.

SAFARI'DE SIK ZİYARET EDİLENLER BÖLÜMÜNÜ TAMAMEN KAPATMA

1- iPhone veya iPad'inizde Ayarlar uygulamasını açın .

2- Safari'ye dokunun.

3- Sık ziyaret edilen siteler için geçiş düğmesini (Frequently Visited Sites) kapatın. (Not: Bu seçenek iOS 15'in bazı sürümlerinde meydana gelen bir hata nedeniyle mevcut olmayabilir.)

Tüm bu işlemleri yaptığınızda, sık ziyaret edilen siteler bölümü Safari tarayıcısından tamamen kalkacak.

Safari'den sık ziyaret ettiğiniz siteleri silseniz bile, tarayıcı ziyaret geçmişinizi hatırlar. Bunu da silmek için Safari geçmişini ve web sitesi verilerini temizleyebilirsiniz .