iPhone'lar araba kazalarını algılayacak

Apple, iPhone'ların araba kazalarını algılamasını ve otomatik olarak acil durum numarasını aramasını istiyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, kullanıcıları için yeni bir güvenlik özelliğini hayata geçirmeyi planlıyor.

Gelen bilgilere göre şirket, iPhone ve Apple Watch modellerinin çarpışmaları ve kazaları otomatik olarak algılamasını sağlayacak.

OTOMATİK ACİL DURUM ÇAĞRISI

Önümüzdeki yıl kullanıma sunulması beklenen özellikle birlikte; trafik kazası geçiren iPhone kullanıcıları, telefonlarının otomatik olarak 911 acil durum numarasını aramasını sağlayabilecek.

Bu özellik, araba kazaları meydana geldiğinde Apple cihazlarındaki yerleşik sensörlerden gelen verileri kullanacak.

BENZER ÖZELLİK APPLE WATCH MODELLERİNE GELMİŞTİ

Apple, birkaç yıl önce Apple Watch modellerine getirdiği düşme algılama özelliği sayesinde kullanıcıların sert bir düşüş yaşadığını algılayabiliyor ve otomatik olarak 911'i arayabiliyor.

Gelecek yıl ise bu özelliğin bir benzeri trafik kazaları için de devreye girecek ve aynı zamanda iPhone'larda da kullanılabilecek.

TEST AŞAMASINDA

Apple, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarından anonim olarak paylaşılan verileri toplayarak çarpışma algılama özelliğini test ediyor.

Apple ürünleri, şimdiden 10 milyondan fazla şüpheli araç çarpması tespit etti ve bunların 50 binden fazlasında otomatik olarak 911 arandı.