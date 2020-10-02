iPhone'lar gelecekte havadaki zehirli maddeleri tespit edebilir

Bir patent başvurusuna göre Apple, havadaki tehlikeli partikülleri izlemek için lazer kullanan yeni bir telefon sensörü üzerinde çalışıyor.

iPhone 12 serisinin tanıtımına kısa bir süre kala, Apple yeni patent başvurularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

AppleInsider tarafından keşfedilen yeni bir patent başvurusuna göre Apple, gelecekteki iPhone'ların hava kalitesini, poleni ve hatta zehirli gazı algılama özelliğine sahip olabilmesi için bir sensör geliştiriyor.

"Taşınabilir elektronik cihazlar için partikül madde sensörleri" isimli patent; bir lazer dizisinin, cihazı çevreleyen havadaki zehirli gaz, polen ve zararlı olması muhtemel diğer elementlerin varlığını nasıl tespit edebileceğini anlatıyor.

Apple'ın havayı izleme sensörleri; ışık sinyallerini almak için üç lazer ışık kaynağı, üç dahili yansıma lensi ve fotodiyot kullanıyor.

BİRÇOK TEKNOLOJİDE KULLANILABİLİR

Sensörün başlıca kullanım alanı akıllı telefon ve akıllı saatler olsa da patent, sensörün diğer bilgisayarlar ve giyilebilir cihazlar gibi çeşitli teknolojilerle de çalışabileceğinden bahsediyor.

ABD Patent ve Marka Ofisi'nin temmuz ayında tescil ettiği ve geçtiğimiz salı günü yayınlanan patent, gelecekte iPhone modellerinde bir özellik olarak karşımıza çıkabilir.