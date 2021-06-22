iPhone'lar geri dönüştürülebilir malzemeden yapılacak

Apple CEO'su Tim Cook, gelecekte üretilecek iPhone'ları tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden yapmak istediklerini söyledi.

VivaTech 2021 zirvesi sırasında sahne alan Apple CEO'su Tim Cook, gelecekteki yeni iPhone'ların üretimindeki değişiklikler hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Gelecekteki iPhone'ların artık tamamen geri dönüştürülebilir ham maddelerden üretileceğini söyleyen Cook, tamamen çevre dostu bir şirket olmaya çalıştıklarını söyledi.

APPLE'IN ÇEVRE PLANLARI

Apple, geçtiğimiz aylarda 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr olmayı planladığını duyurmuştu. Üstelik şirket, çevre dostu olmak için iPhone'ların kutusundan şarj cihazını çıkarmıştı.

Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve geri dönüştürülmüş malzemeleri aktif olarak zaten tercih ediyor. Örneğin iPhone 12, geri dönüşümden elde edilen nadir toprak elementlerinin yüzde 98'ini kullanıyor.



