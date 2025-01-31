iPhone'lar Windows 11'in Başlat menüsüne geliyor

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Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için iPhone entegrasyonunu geliştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Android cihazlar için Başlat menüsüne eklenen yan panel, şimdi iPhone kullanıcıları için de kullanılabilir hale geliyor.

BAŞLAT MENÜSÜNDEN İPHONE KONTROLÜ

Windows Insider programına kayıtlı iPhone kullanıcıları, telefonlarının pil durumunu, bildirimlerini, aramalarını ve mesajlarını doğrudan Başlat menüsünden kontrol edebilecek.

Android kullanıcılarının daha önce sahip olduğu bu özellik, artık iPhone kullanıcıları için de erişilebilir hale geliyor.

Yeni özellikle birlikte, Windows 11 ve iPhone arasında dosya paylaşımı da daha kolay hale gelecek.

AirDrop'a benzer bir şekilde çalışan bu özellik, fotoğraf ve belgeleri hızlı ve kolay bir şekilde iki cihaz arasında aktarmanızı sağlayacak.

NE ZAMAN GELECEK

iPhone entegrasyonlu Başlat menüsü, şu anda Windows Insider programının Dev ve Beta kanallarındaki kullanıcılara sunuluyor. Önümüzdeki aylarda ise tüm Windows 11 kullanıcıları için kullanıma sunulması bekleniyor.