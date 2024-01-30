iPhone'lara yapay zeka geliyor: Apple tarihindeki en büyük güncelleme yolda! Apple, iOS 18'i haziran ayında yapılacak Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyuracak. Siri, müzik uygulamaları ve Xcode yazılımını çevreleyen yapay zeka özellikleri iPhone'lara gelecek.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok şirket yapay zeka teknolojilerine dev yatırımlar yapıyor. Şimdilerde ise akıllı telefon üreticileri, bu özellikleri telefonlarına entegre etmeye başladı.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S24 serisi, birçok yeni yapay zeka özelliğiyle satışa sunuldu.

Apple'ın, iPhone için yeni yapay zeka destekli özellikler içermesi beklenen, şirket tarihindeki 'en büyük' ​​iOS güncellemesini yayınlayacağı bildiriliyor.

iOS 18 ne zaman yayınlanacak.

Şirketin, iWork uygulamalarında büyük dil modellerini (LLMS) ve üretken yapay zekayı içerecek olan iOS 18 güncellemesini haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurması bekleniyor.

Apple, iOS 18 güncellemesinin beta sürümünü bu yılın temmuz ayında yayınlayacak ve genel sürüm Eylül 2024'te kullanıma sunulacak.

iOS 18 iPhone'lara neler getirecek

Apple, henüz yeni iOS 18 sistemine nelerin dahil edileceğini resmi olarak onaylamadı. Ancak analistler, yaklaşmakta olan güncellemenin iddialı olacağını söylüyor.

Güncellemenin, daha akıllı ve doğru yanıtlar vermek için yapay zeka dil modellerini kullanan revize edilmiş bir Siri sürümünü içermesi bekleniyor.

Apple Music, yeni iOS 17 ile Spotify tarafından sunulanlara benzer ortak çalma listelerine olanak tanıyan bir yeniden tasarıma tanık oldu.

Ancak iOS 18, kullanıcıların öneri şarkı listeleri oluşturmak için yapay zekayı kullanan 'otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri' oluşturmasına olanak tanıyacak.

Teknoloji, kullanıcıların uygulamaları geliştirmesine, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan Xcode'a da eklenebilecek ve böylece geliştiriciler 'yeni uygulamaları daha hızlı yazabilecek.

Apple, geriden takip ediyor

Yeniden tasarlanan işletim sistemi, Apple'ın iPhone 15 satışlarındaki yüzde dörtlük düşüşe verdiği yanıt olabilir.

Apple, üretken yapay zeka konusunda trendin gerisinde kaldı. Örneğin Microsoft ve Google gibi büyük teknoloji şirketleri, ChatGPT'yi kendi hizmetlerine çoktan ekledi.

Apple, iOS 18 ile birlikte yapay zeka özelliklerini; ChatGPT'nin dünyayı kasıp kavurmaya başlamasından yaklaşık iki yıl sonra, Amazon'un yenilenen Alexa'sını duyurmasından yaklaşık bir yıl sonra ve Microsoft ile Google'ın yeni ürünlerini piyasaya sürmesinden bir buçuk yıl sonra iPhone'lara getirmiş olacak.

Öte yandan, Apple'ın 'Ajax' olarak da bilinen bir 'Apple GPT' yapay zeka botu üzerinde çalıştığına dair spekülasyonlar var .

Geçen yıl Apple CEO'su Tim Cook, bir konferans görüşmesinde hâlâ "çözülmesi gereken bir takım konuların" bulunduğunu belirterek, Apple'ın gelecekte ürünlerine yapay zekayı ekleyeceğini, ancak yine de temkinli davranacaklarını açıklamıştı.