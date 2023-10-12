iPhone'lara yeni güncelleme: iOS 17'ye geçmeyen herkes yüklemeli! Apple, iOS 16 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 16.7.1 güncellemesi, telefonları doğrudan etkileyen kritik güvenlik açıklarını kapatıyor.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, geçtiğimiz haftalarda ise yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladı.

iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getirse de çoğu kullanıcı geçen yıl çıkış yapan iOS 16 sürümünde kaldı ve iOS 17'ye geçiş oranı düşük kaldı.

Apple'dan acil güncelleme uyarısı

Apple, iOS 16 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 16.7.1 güncellemesi, telefonları doğrudan etkileyen kritik güvenlik açıklarını kapatıyor.

Şirket, yaptığı açıklamada, iOS 17'ye geçmek istemeyen herkesin yeni güncellemeyi kurması gerektiğini söylüyor.

iOS 16.7.1 güncellemesi nasıl yüklenir

Telefonun "Ayarlar" bölümüne girin.

"Genel" seçeneğine dokunun.

"Yazılım Güncelleme" bölümüne girin.

İOS 16.7.1 güncellemesini indirin ve yükleme işlemini tamamlayın.

iOS 17'ye geçiş çok düşük

iOS 17'nin benimsenme oranı beklenmedik bir şekilde düşük seviyede kaldı. Bunun nedeni ise hatalar nedeniyle kullanıcıların yeni sürüme geçmek istememesi.

Paylaşılan istatistiklere göre, uyumlu iPhone modellerinin yalnızca yüzde 25’i iOS 17 sürümünü kullanıyor ve bunların yalnızca yüzde 14’ü en son iOS 17.0.3 güncellemesini yükledi.

Öte yandan, şu anda uyumlu iPhone modellerinin neredeyse yüzde 60'ı iOS 16 sürümlerini kullanıyor.

iOS 17'nin beklenenden daha düşük benimsenme oranı ise güncellemeyle birlikte gelen birtakım sorunlardan kaynaklanıyor.