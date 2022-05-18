iPhone'larda batarya sağlığı nasıl kontrol edilir

iPhone bataryanızın değişim zamanı gelmiş olabilir. İşte iPhone'larda batarya sağlığını kontrol etmenin yolu...

iPhone'unuz beklenmedik şekilde kapanıyor mu veya iPhone'unuzun size bir gün yetebilecek kadar şarj tutmamasından mı rahatsızsınız?

Eğer birkaç yıldır aynı telefonu kullanıyosanız, bunun nedeni yıpranmış bir batarya olabilir ve değişim gerekebilir.

Bataryanızı değiştirmenin çözüm olup olmadığını görmek için iPhone'unuzun pil kapasitesini ve performansını kontrol etmelisiniz.

Bu içeriğimizde, aşağıdaki sorulara yanıt vereceğiz.

iPhone bataryaları nasıl çalışır?

iPhone'unuzun batarya sağlığı nasıl kontrol edilir?

Batarya kullanım bilgileri ne anlama geliyor?

Bir iPhone bataryası ne zaman değiştirilir ve bunun maliyeti nedir?

iPhone'da batarya nasıl değiştirilir?

Tamamen yeni bir iPhone mu almalısınız?

iPhone bataryaları nasıl çalışır

Tüm şarj edilebilir pillerin kullanım ömrü sınırlıdır ve sonunda bataryalar eskidikçe, şarj sürelerinde düşüş yaşanacaktır.

Bir pilin ömrü, şarj döngüleri ve onu nasıl kullandığınıza bağlı olduğu gibi, kimyasal yaşıyla da bağlantılıdır.

Apple, 500 şarj döngüsünden sonra iPhone pillerinin kapasite kaybına uğrayabileceğini söylüyor. Apple'a göre 500 şarj döngüsünden sonra orijinal bataryaların kapasitesi yüzde 80'e kadar düşebiliyor.

iPhone, kullanıcılara iPhone'larının şarj sayısını açıkça göstermez. Neyse ki, iPhone'unuzun mevcut döngü sayısını kolayca görmenizi sağlayan bir yöntem var.

iPhone'unuzun batarya sağlığı nasıl kontrol edilir

iPhone'unuzun şarj döngüsü sayısını kontrol etmenin yanı sıra, pil sağlığını da hızlıca kontrol edebilirsiniz. Bunun için Ayarlar → Pil → Pil Sağlığı seçeneğine gidin.

iPhone'unuz 500 şarj döngüsüne ulaştıysa veya ulaşmak üzereyse, iPhone'unuzun pilinin değiştirilmesi gerekebilir ve burada “Pilinizin sağlığı önemli ölçüde azaldı” yazan bir bildirim karşınıza çıkabilir.

Pilinizi üçüncü taraf bir satıcı aracılığıyla değiştirdiyseniz, "Bu iPhone'un özgün bir Apple piline sahip olduğu doğrulanamıyor" mesajını da görebilirsiniz.

Bu bölümde, Maksimum Kapasite, En Yüksek Performans Kapasitesi ve Optimize Pil Şarjı dahil olmak üzere iPhone'unuzun pil sağlığıyla ilgili bilgiler karşınıza çıkacak.

Batarya kullanım bilgileri ne anlama geliyor

Ayarlar → Pil seçeneğine gittiğinizde farklı grafikler karşınıza çıkacak. Bu veriler size son 24 saatteki pil kullanımınız ve etkinliğiniz hakkında bilgi verir ve son 10 güne kadar olan bilgileri yansıtır.

Burada göreceğiniz bilgilerden bazıları şunlardır:

Son şarj: %XX

Son 24 Saatte Pil Seviyesi grafiği

Son 10 Gündeki Pil Kullanım grafiği

Aktivite grafiği

Ekran Açık ve Ekran Kapalı

Uygulamaya göre pil kullanımı

Uygulamaya Göre Etkinlik

Söz konusu grafikler, size pilin hızlı boşalmasının nedeninin ne olabileceği konusunda fikir verecektir.

Bir iPhone bataryası ne zaman değiştirilir ve bunun maliyeti nedir?

iPhone'unuzun pilinin maksimum kapasitesinin yüzde 80'e düşmesi, pilin hemen değiştirilmesi gerektiği anlamına gelmez. Yüzde 70-80 pil sağlığına sahip çoğu iPhone, çevrimiçi akış veya oyun oynamak için kullanmazsanız size bir gün dayanabilir.

Öte yandan, aşağıdaki durumlarda iPhone'unuzun pilini değiştirme zamanı gelmiş olabilir:

Telefonunuzu birkaç saatte bir şarj etmeniz gerekiyosa,

iPhone'unuz yalnızca fişe takılıyken çalışıyorsa,

Telefonunuzun pili yüzde 10 veya üzerinde olsa bile aniden kapanıyorsa.

Tercih ettiğiniz iPhone pil değiştirme yöntemine ve sahip olduğunuz modele bağlı olarak, bir iPhone pilini değiştirmek 1.179 liraya mâl olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için Apple pil onarım ücretlerine göz atabilirsiniz.

iPhone'da batarya nasıl değiştirilir?

iPhone'unuzun pilini değiştirmenin ideal yolu, Apple'ın bunu kendisinin yapmasıdır. Yedek pil için yüklü bir miktar ödemeden önce, iPhone'unuzun hala garanti kapsamında olup olmadığını kontrol etmek en iyisidir. Bunu yapmak için seri numaranızı girerek servis ve destek kapsamınızı kontrol edin.

Bunun için Apple'ın destek sayfasına ulaşarak seri numarası ile kontrol yapabilirsiniz.

Apple Destek'e giderek ve yakınınızdaki yerel bir Apple servis sağlayıcısını bularak batarya değiştirme işlemine başlayabilirsiniz.

Duruma bağlı olarak yetkililer, telefonunuzu Apple Onarım Merkezi'ne gönderebilir. Bu durumda, telefonunuzu teslim almak 11 güne kadar sürebilir.

Teknisyen iPhone'unuzu inceledikten sonra onarım veya değiştirme işleminin toplam maliyetini söyler. Bazı durumlarda onarım, Apple garantisi veya tüketiciyi koruma yasaları kapsamında olabilir.

iPhone garanti sürenizin ikinci yılı içindeyseniz ve Türkiye dışında servis almanız gerekiyorsa Türkiye'de verilen satın alma belgesini sağlayabileceğinizden emin olun.

Tamamen yeni bir iPhone mu almalısınız

Çoğu durumda, iPhone'unuzu onarmak, yeni bir iPhone almaktan daha iyi ve daha ucuz bir seçenektir.

Bununla birlikte, cihazınız beş yıldan uzun süredir sizinleyse ve birkaç sorun ortaya çıkmaya başlamışsa, pil değişimi iPhone'unuzun performansını biraz artırabilir, ancak zamanla işler daha da kötüye gidebilir.

Bu durumda, batarya değiştirmek yerine yeni bir telefon almak daha akıllıca olacaktır.