iPhone'larda bilinmeyen numaralar nasıl engellenir

iPhone'unuzda bazı kişileri engelleyerek veya istenmeyen aramaları doğrudan sesli mesaja göndererek gereksiz aramalardan kurtulabilirsiniz.

Hiç kimse bilinmeyen veya zararlı aramalardan hoşlanmaz. Örneğin anket aramaları, sizden kişisel bilgilerinizi isteyen dolandırıcılar veya size bir ürün satmaya çalışan pazarlamacılar, zaman zaman can sıkıcı olabiliyor.

Karşı tarafta konuşmak istediğiniz biri yokken neden telefonunuzun sürekli çalmasına izin veresiniz ki? Neyse ki iPhone'larda bunun bir çözümü var.

Bilinmeyen Arayanları Sessize Al özelliğini açtığınızda, bilinmeyen numaralardan gelen tüm aramalar iPhone'unuz hiç çalmadan otomatik olarak sesli mesaja gönderilir.

Söz konusu aramalar, Telefon uygulamasındaki son aramalar sekmesinde görünmeye devam eder, böylece sizi hangi numaraların aradığını görebilir ve ardından onları geri aramayı seçebilirsiniz.

Bu özellik açıkken; yalnızca rehberinizdeki kişilerden, son yapılan aramalardan ve ayrıca Siri önerilerinden gelen aramalar çalmaya devam eder. Diğer tüm aramalar, otomatik olarak sesli mesaja yönlendirilir.

iPHONE'LARDA BİLİNMEYEN ARAMALAR NASIL SUSTURULUR

1. Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Telefon sekmesine dokunun.

2. Bilinmeyen Arayanları Sessize Al menüsüne dokunun ve özelliği açık konumuna getirin.

Artık bilinmeyen arayanlar doğrudan sesli mesaja yönlendirilecek ve iPhone'unuz hiç çalmayacak.

Ayrıca, özelliğin çok fazla aramayı engellediğini düşünüyorsanız ve tekrar kapatmak istiyorsanız, özelliği yeniden kapatabilirsiniz.

Öte yandan, tek bir numarayı engellemek istiyorsanız, Kişiler uygulamasını açın ve engellemek istediğiniz kişinin üzerine dokunun. Aşağı kaydırın ve sonra Bu Arayanı Engelle’ye dokunun.