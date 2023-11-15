iPhone'larda bulunan iMessage nedir, normal SMS'ten ne farkı var iMessage, iPhone kullanıcılarına sunulan internet tabanlı bir mesajlaşma servisidir. Peki bu servisin normal SMS hizmetinden ne farkı var? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

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Son yıllarda WhatsApp benzeri anlık mesajlaşma hizmetleri oldukça popüler hale geldi. Apple da benzer bir servisi yıllardır iMessage adıyla iPhone kullanıcılarına sunuyor.

iMessage, iPhone kullanıcılarına sunulan internet tabanlı bir mesajlaşma servisidir. Operatörden bağımsız iMessage hizmetini kullanarak diğer iPhone kullanıcıları ile internet üzerinden mesajlaşabilirsiniz.

iMessage ile SMS farkı

Mesaj göndermek için iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda Mesajlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu mesajlar iMessage veya SMS/MMS olarak gönderilir.

iMessage'lar, Wi-Fi veya hücresel veri ağları üzerinden başka bir iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'e gönderdiğiniz kısa mesajlar, fotoğraflar ya da videolardır.

Bu mesajlar her zaman şifrelenir ve mavi metin balonları içinde görünür. iMessage'ı açmak veya kapatmak için Ayarlar > Mesajlar yolunu izleyebilirsiniz.

iMessage kullanmıyorsanız SMS/MMS kullanabilirsiniz. Bu mesajlar, diğer cep telefonlarına ya da başka bir iPhone, iPad veya iPod touch'a gönderdiğiniz kısa mesajlar ve fotoğraflardır.

SMS/MMS mesajları şifrelenmez ve aygıtınızda yeşil metin balonları içinde görünür. iPhone'da SMS/MMS kullanmak için bir operatöre ihtiyacınız vardır. iMessage ise operatör bağlantısı gerektirmez. Bu nedenle iMessage hizmetini WhatsApp gibi düşünebilirsiniz.

iMessage özellikleri

Apple’ın iMessage uygulamasını kullanarak mesajlarınızı çeşitli efektler ile birlikte gönderebilirsiniz.

Balon efektleri, emoji çıkartmaları ve tam ekran çıkartma ve animasyonları kullanarak tanıdıklarınıza eğlenceli mesajlar gönderebilirsiniz.

Gönderilen mesaj efektlerinin görülmesi için cihazlarda iMessage özelliği bulunması gerekir.

Tüm Apple cihazları ile senkronize olabilen bu mesajlaşma uygulaması, iPhone cihazlarda otomatik olarak yüklüdür. Kullanıcıların indirme yapmalarına gerek yoktur.