iPhone'larda Hassas İçerik Uyarısı nasıl etkinleştirilir Apple'ın iOS 17 ile tanıttığı özelliklerden bir tanesi de "Hassas İçerik Uyarısı"ydı. iPhone'da Hassas İçerik Uyarısı'nı etkinleştirmek için neler yapmanız gerektiğini anlattık.

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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internetteki hassas içerik miktarı arttı. Ne zaman uygunsuz bir şey alacağınızı veya yanlışlıkla gönderebileceğinizi asla bilemezsiniz.

Sonuç olarak, bu tür hassas veya müstehcen materyaller üzerinde kontrol sahibi olmak çok önemlidir.

Bu sorun sizi de ilgilendiriyorsa, Apple iOS 17 ile imdadınıza yetişti. İster endişeli bir ebeveyn olun, ister yalnızca daha dikkatli bir göz atma deneyimi isteyin, iOS 17'de Hassas İçerik Uyarısını etkinleştirerek bu durumdan kurtulabilirsiniz.

iOS 17 ile gelen Hassas İçerik Uyarısı nedir

Kullanıcıları potansiyel olarak rahatsız edici içerikten korumayı amaçlayan Hassas İçerik Uyarısı özelliği, iOS17 ile iPhone'lara sunulmuştu.

Bu iletişim güvenliği özelliği, hassas materyaller içerebilecek resimleri ve videoları algılamak için cihazdaki yapay zekayı kullanıyor.

Şiddeti, cinsel içeriği veya grafik görüntüleri tanımlayan yapay zeka, bunları bir uyarı etiketiyle birlikte bulanık bir küçük resmin arkasına gizler.

Bu özelliğin tüm hassas içeriği filtrelemediğini, bunun yerine kullanıcılara Apple aygıtları arasında sohbet ederken, görüntülü arama yaparken veya içerik paylaşırken ek bir koruma katmanı sağladığını unutmamak gerekiyor.

iPhone'larda Hassas İçerik Uyarısı nasıl açılır

Ayarlar uygulamasını başlatın → Gizlilik ve Güvenlik öğesine dokunun.

Hassas İçerik Uyarısı → Hassas İçerik Uyarısını Aç öğesini seçin .

Ayrıca, hangi Uygulama ve Hizmetler'in bu ayarlara uyması gerektiğine karar verebilirsiniz. Gerekli uygulamaları bu bölümden aktif edin.

iPhone'unuz için Hassas İçerik Uyarısı'nı devre dışı bırakmak için aynı adımları takip edebilirsiniz .

Hassas içerik uyarısını destekleyen uygulamalar

Hayatımızda çok önemli bir rol oynayan ve bu harika özellikle zenginleştirilmiş birkaç uygulama şöyle:

Airdrop,

Mesajlar,

FaceTime,

Telefon uygumalası.

Pek çok üçüncü taraf uygulamasının yakın gelecekte bu özellik için destek alması bekleniyor.