iPhone'larda ikinci Face ID nasıl eklenir iPhone'unuza başka bir Face ID ekleme adımlarını anlattık. İşte iPhone'lara birden fazla Face ID eklemenin yolu.

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iPhone'unuzda iki Face ID ayarlayıp ayarlayamayacağınızı mı merak ediyorsunuz? Görünümünüzde büyük bir değişiklik yapmayı veya iPhone'unuzda birden fazla kullanıcı için Face ID'yi kurmayı düşünüyor olabilirsiniz.

Sebebiniz ne olursa olsun, iPhone'unuza başka bir Face ID ekleme adımlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Neden iPhone'a ikinci bir Face ID eklemelisiniz

Yüzünüzün görünüşünü büyük ölçüde değiştirdiniz mi? Belki bıyık bıraktınız ya da sakalınızı kestiniz.

iPhone'unuzda başka bir Face ID ayarlayarak, görünümünüzü değiştirdiğinizde veya eski haline döndürdüğünüzde bile telefonunuzun sizi tanımasını sağlayabilirsiniz.

Bunun dışında, ikinci bir kişinin Face ID'sini de eklemek isteyebilirsini. Belki çocuğunuzun cihazını siz yönetiyorsunuz ve kilidini açmak için hızlı erişim istiyorsunuz.

Belki de acil bir durumda cihazınıza diğer önemli kişilerin hızlı erişimine izin vermek istiyor olabilirsiniz.

NOT: Başka birinin iPhone'unuzda Face ID'yi kurmasına izin verirseniz, o kişinin de kişisel bilgilerinize erişebileceğini, alışveriş yapabileceğini ve Face ID kullanan uygulamalarda oturum açabileceğini unutmayın.

iPhone'larda ikinci Face ID nasıl eklenir

Ayarlar uygulamasını açın → Face ID ve Parola'yı seçin .

Parolanızı girin .

Alternatif Bir Görünüm Ayarla'ya dokunun

Kısa açıklamayı okuyun ve başlamak için Başlayın'ı seçin.

Başınızı çerçeve içinde hareket ettirmek için ekrandaki talimatları izleyin ve Devam'a dokunun .

Bitirdiğinizde, Face ID'yi bir maske ile ayarlamanız istenebilir. Seçeneklerden seçiminizi yapın.

Face ID'yi başarıyla kurduktan sonra bunu bildiren bir mesaj görürsünüz. Bitirmek ve Face ID ve Parola ayarlarına geri dönmek için Bitti'ye dokunun.

iPhone'larda Face ID nasıl kaldırılır

Daha sonra iPhone'unuzda ayarladığınız alternatif görünümü kaldırmaya karar verirseniz, Face ID'nizi yalnızca birkaç adımda sıfırlayabilirsiniz.

Bunun, yalnızca ek görünümü değil, kurduğunuz tüm Face ID'leri kaldırdığını unutmayın.

Ayarlar'ı açın → Yüz Kimliği ve Parola'yı seçin .

Parolanızı girin .

Face ID'yi Sıfırla'ya dokunun .