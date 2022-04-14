iPhone'larda istenmeyen SMS'ler nasıl filtrelenir

iPhone telefonunuzdan istenmeyen SMS'leri nasıl filtreleyebileceğinizi anlattık.

Akıllı telefon kullanıcıları, zaman zaman istenmeyen SMS'lerden dert yakınıyor. Daha önce istenmeyen SMS'leri nasıl şikayet edebileceğinizden ve nasıl engelleyebileceğinizden bahsetmiştik.

Şimdi de iPhone modellerinde, istenmeyen mesajları nasıl filtreleyebileceğinizden bahsettik. Bu yöntem sayesinde, kişiler listenizde kayıtlı olmayan numaralardan gelen mesajları filtreleyebilir ve bu mesajlardan bildirim almayı tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Öte yandan, spam veya istenmeyen mesaj gibi görünen SMS'leri Mesajlar uygulamasından "istenmeyen" olarak bildirebilirsiniz.

Kişiler listenizde kayıtlı olmayan birisinden iMessage alırsanız, mesajın altında İstenmeyen Yap bağlantısına dokunarak numaraları "istenmeyen" listesine ekleyebilirsiniz.