iPhone'larda kayıtlı şifreler nasıl görüntülenir iPhone'larda kayıtlı geçiş anahtarlarınızı ve parolalarınızı nasıl bulacağınızı ve düzenleyeceğinizi anlattık.

ensonhaber.com

iPhone'lar, bankacılıktan market alışverişine kadar çok çeşitli görevlerde kullanılıyor. Sonuç olarak, çok sayıda hesap ve şifre oluşturmak yaygın bir durumdur.

Eğer şifrenizi unuttuysanız, kayıtlı şifrelere ulaşarak şifrenizi öğrenme şansınız var.

Bunlara nasıl erişebileceğinizi merak ediyorsanız şimdi sizlerle paylaşacağımız yöntemi deneyebilirsiniz.

iPhone kayıtlı şifreleri görme

Ayarlar'a dokunun, ardından Parolalar'ı seçin.

iOS 13 veya önceki sürümlerinde Parolalar ve Hesaplar'ı seçin, ardından Uygulama ve Web Parolaları'na dokunun.

Parola veya geçiş anahtarını görmek için bir web sitesi veya uygulama seçin.

Kayıtlı bir parolayı veya geçiş anahtarını silmek için Parolayı Sil'e veya Geçiş Anahtarını Sil'e dokunun.

Parola veya geçiş anahtarını güncellemek için Düzenle'ye dokunun.

Siri'yi kullanarak kayıtlı şifrelerinizi öğrenin

Parolalarınızı görüntülemek için Siri'yi kullanın. Bunun için "Hey Siri, parolalarımı göster" gibi bir şey söyleyin.

Belirli bir uygulamanın veya web sitesinin parolasını arıyorsanız bunu Siri'den de isteyebilirsiniz. Örneğin, "Hey Siri, Gmail parolam ne?" diyebilirsiniz.

Siri daha sonra Ayarlar uygulamasının Şifreler bölümünde kayıtlı Gmail ayrıntılarını açacaktır.