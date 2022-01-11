iPhone'larda sahte arama yapmak için kullanabileceğiniz 3 uygulama

Zor durumda kullanıcıların imdadına yetişen sahte aramalar, ortamdan hızlıca çıkmanızı sağlayabilir. iPhone'larda sahte arama almak için kullanabileceğiniz 3 farklı uygulamayı listeledik.

Sahte aramalar, her ne kadar kulağa rahatsız edici gelse de bazı durumlarda işinize oldukça yarayabilir.

Sıkıcı bir partide, kötü bir randevuda veya herhangi bir garip durumda sıkışıp kaldığınızı ve hayat kurtaran bir çağrı aldığınızı hayal edin. iPhone'unuzda sahte bir arama planlayabilecekken, neden birinin sizi aramasını bekleyesiniz ki!

Evet! Her zaman ve her yerde iPhone'unuzda sahte bir gelen arama ayarlayabilirsiniz. Peki nasıl?

Bunun için birçok uygulama var. Bu yüzden, en iyi sahte arama uygulamalarını ve bunların iPhone'da nasıl kullanılacağını sizler için anlattık.

1. FAKE CALL - EN KAPSAMLI SAHTE ARAMA UYGULAMASI

İster önceden kaydedilmiş bir mesajla bir arkadaşınıza şaka yapmak, ister gelen bir aramayı taklit etmek isteyin, bu uygulama her şeyi yapabilir.

Arama için belirli bir zaman belirleyebilir, sizi kimin arayacağını yönetebilir, zil sesini seçebilir ve hatta gelen arama için bir ses kaydedebilirsiniz.

Ayrıca arama sırasındaki duvar kağıdını değiştirebilir ve her şeyin gerçekçi görünmesini sağlamak için, aramayı kapattıktan sonra sahte bir ekran ayarlayabilirsiniz.

En basit ve minimalist uygulamalardan biri olan Fake Call Pro, iPhone'larda sahte arama yapmak için tüm seçenekleri karşınıza çıkarıyor.

Uygulamayı açın; sahte arama saatini ayarlayın, arayana bir isim ve fotoğraf atayın.

Bu uygulama, özellikle arayan ses seçenekleri olmak üzere seçilecek daha az kişiselleştirme seçeneğine sahip.

Ayrıca, gelen sahte aramayı sonlandırdığınızda arayüz biraz sahte görünebilir ve uygulama kullandığınız ortaya çıkabilir.

Fake Call Number, bir önceki uygulamaya oldukça benzer ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Ana sayfada dört ana seçenek listelenir ve mükemmel sahte aramayı ayarlamak için her birine göz atabilirsiniz.

Şaşırtıcı bir şekilde, uygulamada (ücretsiz veya ücretli) pek çok özellik mevcut değil, ancak yine de ücretli sürümü en pahalı iPhone sahte arama uygulamalarından bir tanesi.