iPhone'larda YouTube çökme sorunu giderildi

YouTube, iOS uygulamasında birçok kullanıcının yaşadığı çökme sorununu giderdi.

Geçtiğimiz günlerde iOS kullanıcıları, YouTube uygulamasının sürekli olarak çöktüğünü rapor etmişti. Durumun farkında olan YouTube, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Kullanıcılar, bir süre boyunca paylaşım sitesinin uygulamasını kapattı ve onu yeniden çalıştırmayı denedi, ancak bu yöntem işe yaramadı. Bununla birlikte, Apple TV kullanıcılarının bile YouTube'dan video izleyemediği ifade edildi.

YouTube sorunu çözdü

YouTube, yaptığı açıklamada iOS uygulamasıyla ilgili olarak birçok kullanıcının dile getirdiği çökme sorununu giderdiğini duyurdu.

Problemin ne kadar geniş bir kullanıcı kitlesine yayıldığı bilinmese de kullanıcılardan gelen yoğun şikayetler, durumun ciddiyetini gösteriyordu.

Öte yandan bazı kullanıcılar, güncellemeden sonra bile zaman zaman çökme sorunları yaşandığını rapor ediyor.