iPhone'lardaki hataları gideren iOS 16.0.1 yayınlandı

Apple, iPhone 14 ve 14 Pro modelleri için hata düzeltmeleri içeren iOS 16.0.1'i kullanıma sundu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

iPhone 14 modelleri, resmi sürümden (20A362) önceki bir iOS 16.0 sürümüyle birlikte satışa çıkmıştı.

Apple, şimdi ise yalnızca yeni iPhone 14 modelleri için iOS 16.0.1 güncellemesini yayınladı ve hataları giderdi.

iOS 16.0.1 ile neler değişti

iOS 16.0.1 sürüm notlarına göre güncelleme, yeni iPhone'ların etkinleştirilmesini ve kullanılmasını etkileyebilecek hataları düzeltiyor.

Ayrıca güncelleme, kurumsal uygulamalarla ve Fotoğraflar uygulamasıyla ilgili sorunları da gideriyor. İşte Apple'a göre çözülen sorunlar:

– iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun kurulumu sırasında etkinleştirme ve geçişle ilgili bir sorun düzeldi.

– iPhone 14 Pro Max'te yatay yönde yakınlaştırma yapıldığında fotoğraflardaki bulanıklık giderildi.

– Kurumsal tek oturum açma uygulamalarının kimlik doğrulaması sırasında başarısız olmasına neden olan sorun giderildi.



Apple, ayrıca çarşamba günü iPhone'lar için iOS 16.1'in ilk beta sürümünü yayınladı. Şu anda geliştiricilerin kullanımına sunulan bu güncelleme, birçok yeni özellik ve hata düzeltmeleri ile gelecek.

Eğer iPhone 14'ten daha eski bir iPhone kullanıcısıysanız, iOS 16'daki hatalardan kurtulmak için yeni güncellemeyi beklemeniz gerekecek.