iPhone'lardaki pil sorunu çözüldü: iOS 26 Beta'nın ilk güncellemesi yayında

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Apple, WWDC 2025 açılış konuşmasından hemen sonra yayınladığı iOS 26 Geliştirici Beta 1 sürümünün, bazı cihazlarda ciddi bir pil sorununa yol açması üzerine revize edilmiş yeni bir sürüm yayınladı.

CİHAZLARI AÇILMAZ HALE GETİREN PİL SORUNU VARDI

İlk iOS 26 Beta sürümünü yükleyen bazı iPhone 15 ve iPhone 16 kullanıcıları, cihazlarında büyük bir hatayla karşılaştı.

Bu hata, durum çubuğunda sürekli olarak düşük pil simgesinin görünmesine ve hatta bazı durumlarda telefonun güncelleme sonrası hiç açılmamasına neden olabiliyordu.

Bu kritik sorun, yalnızca iPhone 15 ve iPhone 16 serisi modellerini etkiledi. iPhone 11'den iPhone 14 serisine kadar olan daha eski modellerin bu hatadan etkilenmediği belirtildi.

Apple, bu ciddi sorunu gidermek amacıyla yalnızca iPhone 15 ve iPhone 16 sahipleri için revize edilmiş bir iOS 26 Beta güncellemesi gönderdi.

Eğer bu modellerden birine sahipseniz ve ilk betayı yüklediyseniz, yeni güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi menüsünden yüklemeniz gerekiyor.

Apple, bu adımla geliştiricilerin ve meraklıların yeni işletim sistemini test ederken sorun yaşamalarını engellemeyi amaçlıyor. iOS 26'nın ilk Herkese Açık Beta sürümünün ise temmuz ayında yayınlanması bekleniyor.