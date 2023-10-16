iPhone'lardaki sorunlar çözülüyor: İşte iOS 17.1'in çıkış tarihi! Apple'ın iOS 17.1 güncellemesini yayınlayacağı tarih belli oldu. Şirket, bu güncellemeyle birlikte Wi-Fi bağlantı ve gece şarjdayken kapanma problemlerini çözecek.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladı.

iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getirse de çoğu kullanıcı geçen yıl çıkış yapan iOS 16 sürümünde kaldı. Bunun nedeni ise hatalar nedeniyle kullanıcıların yeni sürüme geçmek istememesi.

Şirket, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 modellerinde aşırı ısınma sorunu ile ilgili iOS 17.0.3 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak yeni güncelleme, başka sorunları da beraberinde getirdi.

Örneğin bazı iPhone kullanıcılarının gece şarjdayken telefonu kapanıyor, bazılarının ise Wi-Fi bağlantılarında kopukluklar meydana geliyor.

Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.1

Apple, söz konusu sorunları çözecek olan iOS 17.1 güncellemesini 24 Ekim'de yayınlamayı planlıyor.

Ayrıca bu güncelleme, iPhone 12'nin radyasyon seviyelerini düşürmeye yönelik ince ayarlar da içerecek.

iOS 17 alan iPhone modelleri

iOS 17 güncellemesi, aşağıdaki modeller için çıkış yapmıştı:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max