iPhone'lardaki sorunlar çözülüyor: İşte iOS 17.1'in çıkış tarihi!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'larla birlikte iOS 17 güncellemesini telefonlara dağıtmaya başladı.
iOS 17 mevcut özelliklere büyük iyileştirmeler getirse de çoğu kullanıcı geçen yıl çıkış yapan iOS 16 sürümünde kaldı. Bunun nedeni ise hatalar nedeniyle kullanıcıların yeni sürüme geçmek istememesi.
Şirket, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 modellerinde aşırı ısınma sorunu ile ilgili iOS 17.0.3 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak yeni güncelleme, başka sorunları da beraberinde getirdi.
Örneğin bazı iPhone kullanıcılarının gece şarjdayken telefonu kapanıyor, bazılarının ise Wi-Fi bağlantılarında kopukluklar meydana geliyor.
Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.1
Apple, söz konusu sorunları çözecek olan iOS 17.1 güncellemesini 24 Ekim'de yayınlamayı planlıyor.
Ayrıca bu güncelleme, iPhone 12'nin radyasyon seviyelerini düşürmeye yönelik ince ayarlar da içerecek.
iOS 17 alan iPhone modelleri
iOS 17 güncellemesi, aşağıdaki modeller için çıkış yapmıştı:
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
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