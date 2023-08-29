iPhone'lardaki uydu bağlantı özelliği Android'e geliyor Google, "Mesajlar" uygulamasına Apple'ın geçen yıl tanıttığına benzer uydu bağlantısı özelliği getirmeyi planlıyor.

ensonhaber.com

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

iPhone 14 modellerinde kullanılan uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından destekleniyor.

Google, uydu özelliğini Android'e getirecek

Google, "Mesajlar" uygulamasına Apple'ın geçen yıl tanıttığına benzer uydu bağlantısı özelliği getirmeyi amaçlıyor.

Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir sinyal olmadığında bile acil servislere mesaj gönderebilecek.

Google, söz konusu özellik için uydu aracılığıyla acil durum çağrıları sağlayan Garmin Response şirketinden faydalanacak.

Garmin’le yapılacak bir ortaklık sayesinde Google, acil durum özelliğini 150’den fazla ülkede kullanıma sunabilir.

Qualcomm da benzer bir özellik geliştiriyor

Uydu telefonu şirketi Iridium ve çip üreticisi Qualcomm’un açıkladığı iş birliği, bu yılın sonuna doğru üst model Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği getirecek.

Böylece telefon sinyalinin çekmediği yerlerden de acil durumlarda mesaj göndermek ve almak mümkün olacak.

Bu özelliği telefonlarına ekleyip eklememe kararı, Android telefon üreticilerine ait olacak. Iridium şirketi ilk uydusunu 1997’de uzaya göndererek ilk uydu telefonunu hizmete sokmuştu. Şirket, 2019’da 75 yeni uyduyla altyapısını güncellemişti.

780 kilometre yükseklikteki bu uydular aracılığıyla Android kullanıcıları dünyanın her noktasından mesaj alıp gönderebilecek.

Bu özelliğin ilerleyen yıllarda tabletler, laptoplar ve otomobillere de eklenmesi bekleniyor.

Elon Musk’ın Starlink şirketi de benzer bir şekilde uyduları aracılığıyla internet bağlantısı hizmeti sunuyor.

Öte yandan, Android telefonlardaki bu özellik bazı ülkeler tarafından kısıtlanabilir. Zira Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uydu telefonlarının kullanımı yasak.